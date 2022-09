Claudio Pizarro y su esposa Karla Salcedo están separados, afirma Gigi Mitre

Claudio Pizarro y su esposa Karla Salcedo pusieron fin a su relación después de más de 23 años de matrimonio, según Gigi Mitre. La conductora de “Amor y fuego” reveló que fuentes cercanas a la expareja han confirmado esa información. Hace unos días, el futbolista peruano hizo su despedida en Alemania, pero la madre de sus hijos fue la gran ausente en el evento, lo que aumentó los rumores acerca de una ruptura.

Ello indicaría que la separación de Claudio Pizarro y Karla Salcedo sería una realidad. Sin embargo, aún no se saben los motivos que habrían causado el fin de la relación del deportista.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre Claudio Pizarro?

La compañera de Rodrigo González aseguró que muchas personas ya saben sobre esta noticia. “A mí no me sorprende que no haya ido su esposa. Yo lo sé por amigos en común, tenía conocimiento que hasta hace unos meses estaban separados. Era algo que todo el entorno lo sabía. Pero bien por Pizarro en el aspecto profesional”, expresó Gigi Mitre.

¿Qué pasó con Claudio Pizarro y su esposa Karla Salcedo?

Claudio Pizarro y su esposa Karla Salcedo contrajeron matrimonio el 22 de abril de 1999 . Fruto de su amor, tuvieron a tres hijos: Antonella, Gianluca y Claudio. La última vez que ambos aparecieron como pareja fue en su aniversario 22, en 2021.

El programa “Magaly TV, la firme” reveló que, en las redes sociales, desaparecieron sus románticas fotos. Además, el futbolista ya no sigue la cuenta de su esposa en Instagram. Los movimientos migratorios también indican que Pizarro viajaba solo a Perú, mientras que su esposa se quedaba en Alemania.