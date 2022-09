Christian duda si Pamela Franco es el amor de su vida: Me daré cuenta cuando estemos viejitos

Christian Domínguez reapareció en televisión para aclarar lo que dijo acerca de Pamela Franco en entrevista con Christopher Gianotti. En aquella charla, el cumbiambero dejó entrever que la exintegrante de Alma bella no es el amor de su vida.

En ese sentido, el artista trató de explicar lo que respondió y citó algunas frases de su padre. El cantante no pudo estar en el set del programa “América hoy”, pero pudo dar sus descargos a través de una videollamada.

“Después de errores y horrores en mi vida, la persona que será el amor de tu vida, te darás cuenta cuando esté a tu lado de viejito y puedas decir ‘es el amor de tu vida’. Efectivamente, es así”, dijo el líder de Gran Orquesta Internacional.

“Pamela es mi gran amor, y seguramente será el gran amor de mi vida”, agregó Christian Domínguez.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre Pamela Franco en podcast?

Christian Domínguez se presentó en el programa que Christopher Gianotti conduce por YouTube. El cumbiambero participó de una dinámica mientras respondía polémicas interrogantes.

Una de las preguntas finales fue si Pamela Franco era el amor de su vida. El cantante dio una tajante respuesta para resolver la duda del actor.

“Es una buena mujer, una madre excelente, piensa en mi familia. Por ella, he logrado vivir con mis hijos lo que no podía hacer antes. Me costaba mucho sentirme en familia, ella me ordenó”, dijo.

“Ella adora a Valentino, quiere muchísimo a Camila, la aconseja mucho”, agregó el intérprete.

Christian sobre si Pamela es el amor de su vida: “No sé si pueda decirlo porque es idealista”. Foto: captura/YouTube

Christian Domínguez no cree en la ‘maldición de los 3 años’

Christian Domínguez mantiene una relación con Pamela Franco de casi 3 años. Ambos han consolidado su romance al vivir juntos desde el inicio de la pandemia.

Cámaras de “Amor y fuego” abordaron al artista para recordarle sobre la ‘maldición de los 3 años’. Ante ello, él dijo sentirse feliz con su pareja. “Es una leyenda urbana. Estoy feliz con mi familia”, señaló.