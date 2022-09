Giancarlo Scarpati visitó el programa para YouTube de Shirley Arica y respondió controversiales preguntas. El polémico personaje de la farándula no desaprovechó la oportunidad e hizo de las suyas al narrar sus vivencias e incidencias con algunas figuras del medio.

La exparticipante de “El poder del amor” le preguntó sobre momentos incómodos con famosos. El músico recordó una anécdota con Carlos Cacho, conocido estilista de artistas peruanos, en un restaurante.

Según relató, el hecho sucedió en el 2020, cuando trabajaba con Magaly Medina y la ayudaba con contenido para su programa de farándula. Comentó que ambos coincidieron en un local y se armó una gresca verbal.

“Me lo encontré en un restaurante. Empezó a gritar cosas desde una mesa aparte, cosas... molestándome”, dijo Scarpati. Asimismo, resaltó que fue confrontado por el estilista.

“Él se me acerca, me agarra y me dice ‘Niño, no te rayes’. Le dije: ‘No te conozco, respetos guardan respetos’”, agregó. En ese sentido, mencionó que tuvieron un altercado que terminó con cruces de palabras.

¿Cómo se hizo conocido Giancarlo Scarpati en la farándula?

El polémico personaje fue detenido por la Policía en 2021, durante el estado de emergencia por el coronavirus. Su arresto, entre gritos y escándalo, fue emitido en “Magaly TV, la firme”.

Otro momento que resaltó el nombre del sujeto en la televisión fue la acusación que recibió por parte de su hermana. Ella lo denunció por haberla agredido.

Giancarlo Scarpati admite agresión y se disculpa

Meses después, Giancarlo Scarpati pidió las disculpas del caso y reveló que estuvo recibiendo tratamiento psiquiátrico.

“Te amo un montón. Gracias y perdóname (...) De todo corazón, te pido perdón, te pido disculpas porque todos cometemos errores y las cosas van a cambiar”, dijo en un reportaje de ATV.

En ese entonces, él iba a tener una participación en el programa de Ernesto Pimentel, pero tras la denuncia no se emitió. “Desde la producción, lamentamos mucho lo que está sucediendo, pero reiteramos que estamos en contra de cualquier forma de violencia. No vamos a apañar a nadie que se porte así”, dijo el creador de la chola Chabuca.