¿Cancela sus conciertos? Brunella Torpoco preocupa a sus fans tras ser internada

¿Vuelve pronto a los escenarios? Brunella Torpoco es una salsera peruana que viene construyendo su trayectoria artística en base a arduo trabajo. Desde muy pequeña, ha incursionado en pequeñas orquestas junto a su padre y ha ganado popularidad como ‘La ronquita de la salsa’ con sus presentaciones en reconocidas discotecas del país.

Tiempo después, tuvo su primera gira por Europa para llevar un poco de melodías peruanas a los compatriotas, mientras que unos extorsionadores intentaron amedrentar a su familia con unos balazos en la puerta de su casa que acabaron por alejarla de manera temporal de su pasión.

¿Qué pasó con Brunella Torpoco?

Una vez que las aguas se tranquilizaron, la artista Brunella Horna regresó a los escenarios en Lima y provincias. Así lo deja ver en sus redes sociales, en la que comparte noche a noche sus presentaciones hasta este 26 de septiembre que dejó a todos con la boca abierta al mostrar una imagen de ella hospitalizada.

Como se ve en la foto, la salsera del Callao está con medicación endovenosa y la leyenda de dicha historia en Instagram dice: “ Familia, ayer en la madrugada me comencé a sentir mal de salud. Tuve que salir de emergencia a verme. Tengo unos días de reposo y estoy cancelando algunas cosas. Pedir disculpas de corazón. Los quiero ”.

Brunella Torpoco es elogiada por Sergio George

La cantante Brunella Torpoco participó como artista invitada del programa “La gran estrella” de Gisela Valcárcel y, como siempre, brilló en el escenario al mostrar su voz e impactó al manager de Yahaira Plasencia, Sergio George.