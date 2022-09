Andrés Hurtado se pronuncia sobre vínculo de su productor con Rafael López Aliaga

Andrés Hurtado se pronunció en su programa “Sábado con Andrés” sobre el vínculo de su productor, José Malpartida, con el candidato Rafael López Aliaga. El conductor de TV aseguró que no tiene nada que ver con ese tema y que está dispuesto a someterse a cualquier investigación que exija la justicia peruana.

¿Qué vínculo tiene el productor de Andrés Hurtado con Rafael López Aliaga?

El noticiero de Latina reveló que la agrupación política liderada por Rafael López Aliaga, Renovación Popular, contrató al productor José Malpartida para que cumpla el servicio de media training por un monto de S/ 207.119.

Sin embargo, aún quedan algunas dudas sobre ese trabajo debido a que el candidato a la alcaldía de Lima se presentó cinco veces consecutivas en el programa de Andrés Hurtado para hacer propaganda política en televisión nacional.

Por su parte, la conductora Magaly Medina dejó entrever que habría un acuerdo bajo la mesa. “¿Esos S/ 207.000 no será el pago por invitarlo, tantas veces, a él y a sus candidatos al programa? Esto se presta a malas interpretaciones”, dijo la figura de ATV.

La respuesta de Andrés Hurtado

En medio de esta polémica, Andrés Hurtado negó haber recibido dinero por parte del líder del partido Renovación Popular y aseguró que no tiene nada que esconder, pues está cumpliendo con la ley.

“Con relación a la contratación de mi productor José Malpartida por el partido Renovación Popular, señalo categóricamente que es un servicio independiente que (mi productor) ha prestado al partido. Los vinculan solamente a ellos y no tengo ni he tenido participación alguna ”, expresó.