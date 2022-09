Susana Baca: ¿qué estudió y en dónde trabajó la cantautora antes de incursionar en la música?

Orgullo nacional. Susana Baca se posiciona como una de las artistas nacionales con gran éxito tanto dentro como fuera del país. La diversidad de interpretaciones que realiza le ha permitido no solo expresar su arte de una forma original y única, sino que también ha logrado ser reconocida por esto. Prueba de ella son los tres premios Grammy que ha recibido durante toda su carrera.

En la siguiente nota, descubre más sobre la cantautora peruana y qué pasó en su vida antes de dedicarse por completo a la música.

Susana Baca prepara 2 nuevos discos tras recibir el premio Latin Grammy en la categoría mejor álbum folclórico. Foto: @susana_baca/Instagram

¿Quién es Susana Baca?

Susana Esther Baca de la Colina nació el 24 de mayor de 1944 , en el distrito de Chorrillos, Lima. Sus padres son Ernesto Baca, un aficionado a la guitarra, y Carmen de la Colina.

Aunque su gusto por la música empezó desde muy pequeña gracias a la motivación de su madre, no se dedicó a esta actividad hasta muchos años después. De hecho, a la edad de 13 años concursó por una beca de canto en el conservatorio, pero, pese a superar todas las pruebas que le tomaron, no pudo obtener ninguna.

Tiempo después, en una íntima entrevista, reveló que el motivo de esto habría sido una presunta discriminación a su color de piel. “No sabía bien que me segregaban por mi color de piel, pero lo intuía”, expresó para El Comercio.

Susana Baca suma otro reconocimiento profesional a su larga trayectoria. Foto: difusión

¿Qué estudió y dónde ejerció?

Superada su etapa de adolescencia, la madre de la cantautora peruana la impulsó para que pudiera tener una carrera profesional al salir del colegio. Fue así que Susana Baca logró ingresar a la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta.

Ahí, estudió durante un largo período de tiempo la carrera de Educación, para que finalmente se graduara de esta en 1968. Posteriormente, se desempeñó dentro del rubro como maestra en El Agustino y Tarma.

Asimismo, pudo presenciar la realidad que sufren muchos niños peruanos, experiencias que le sirvieron en el futuro para la creación de algunos de sus temas musicales.

Susana Baca estudió Educación. Foto: archivo

Sus inicios en la música

La carrera de Susana Baca tomó un nuevo rumbo desde que, a finales de los 60, la lingüista Dora Bazán le presentó a Chabuca Granda. Luego de este encuentro, muchas cosas cambiaron en la vida de la compositora sin imaginar que, años después, sería considerada su sucesora.

Con la ayuda de Chabuca Granda, pudo conocer a César Calvo, un poeta con quien trabajó en un emblemático single. “María Landó” fue originalmente escrita por Calvo, en colaboración con Granda. Sin embargo, tras la muerte de la artista criolla, Susana adaptó esta creación y la modificó para ser lanzada por ella en 1984.

Desde entonces, la tres veces ganadora de los Premios Grammy es reconocida no solo por su talento para la composición, sino por la visibilidad que busca darle a la comunidad afroperuana mediante su arte.

Susana Baca conoció a Chabuca Granda. Foto: archivo

Susana Baca nominada nuevamente en los Latin Grammy

El último 20 de septiembre, Susana Baca hizo uso de sus redes sociales para agradecer públicamente ser nominada, una vez más, en los Premios Latin Grammy. Evento en el que ha sido ganadora hasta en tres oportunidades, puesto que en 2002, 2011 y 2020 se llevó el máximo reconocimiento otorgado por la Academia Latina de Grabación.

“ He recibido la noticia, me ha encantado y he empezado a mandar el mensaje a mis amigos del sello de Real World Records, y están felices porque ese disco, ‘Palabras Urgentes’, lo grabé con ellos”, se lee en el comunicado que publicó.