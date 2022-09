Monique Pardo mandó a la ‘friendzone’ a Melcochita: “Nunca hubo beso, él lo tomó como romance”

Monique Pardo se refirió otra vez al romance que habría tenido con Melcochita en los años 70. El actor Pablo Villanueva contó en una entrevista que tuvo una corta relación con la exbailarina, vínculo en el que primó el respeto y buen trato.

Tras la revelación, la artista fue consultada sobre si dicho noviazgo era cierto. Al respecto, ella comentó cómo se conocieron en charla con un medio local.

“Ambos pertenecíamos al medio artístico. Alguien nos presentó y así se dieron las cosas (la relación). Con todo el respeto que se merece Monserrat (actual pareja de Melcochita), había amor y complicidad”, dijo a Trome.

Monique Pardo y Melcochita Foto: Twitter

Sin embargo, en una nueva entrevista, Monique Pardo detalló que no estuvo enamorada de él. “Nunca hubo un beso, fue para él un romance de corazón, porque él era mayor, yo recién empezaba”, resaltó.

“Con quién yo sí salí fue con Augusto Polo Campos, quizás (Melcochita) lo tomó como un romance porque se sentía solo, (se acababa de separar de su esposa), ya que eso ha sido subliminal”, agregó la exbailarina.

Monique Pardo está agradecida con Melcochita por conocerlo

No obstante, Pardo agradeció por cómo él se refirió hacia su persona y la haya considerado una novia. “Qué lindo que alguien te recuerde así”, señaló.

“Él me consideraba su enamoradita y yo no, pues. Yo sabía que me alejé de él porque me enamoré de un rockero, él jamás ha tocado mis labios, jamás”, finalizó Monique.

¿Qué dijo Melcochita sobre Monique Pardo?

El actor cómico reveló que tuvo un romance con Monique Pardo durante los años 70. “Nosotros andábamos de arriba para abajo. Yo soy mayor que ella, y la relación era muy sana, solo de besitos”, dijo.

“En esa época, era muy guapa, una bailarina de primera, cuando los artistas eran muy talentosos (...) Siempre coincidimos en los eventos y ella es una artista querida por el público y tiene muchos éxitos musicales”, añadió.