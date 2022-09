¿Qué fue de Alexandra Méndez, la popular ‘Chama’, tras alejarse de la televisión?

La venezolana Alexandra Méndez fue portada de distintos medios de comunicación luego de visitar el set de “El valor de la verdad”, programa en el que contó episodios no conocidos de su vida y de la de muchas otras figuras de la farándula local e internacional. No obstante, esta aparición pública no fue el inicio de su carrera dentro de la televisión.

Entérate qué ha sido de la popular ‘Chama’ desde que decidió dejar de lado los reflectores y a qué se dedica en la actualidad.

PUEDES VER: Alexandra Méndez revela que sufrió una trombosis en la pierna a causa del coronavirus

Alexandra Méndez, modelo venezolana y ex chica reality.

Alexandra Méndez en “Combate”

Alexandra Méndez decidió dejar su natal Venezuela para mudarse a Perú en el 2015. Aunque no pensó encontrar trabajo dentro de la televisión, inmediatamente la joven captó la atención de los productores de “Combate” y logró ingresar al reality de competencia ese mismo año.

Alexandra Méndez fue parte de "Combate". Foto: Combate/Facebook

Desde sus inicios en la pantalla chica, la conocida ‘Chama’ fue vinculada con otras figuras de la farándula. En aquel tiempo, se llegó a especular que mantenía una relación con el polémico chico reality Fabio Agostini.

Aunque nunca se confirmó un romance entre ambos, en 2019, la modelo reveló que llegaron a ser “amigos con derechos”, puesto que encontraba en el español no solo a un amigo, sino también a un confidente y cómplice.

PUEDES VER: Alexandra Méndez es criticada por desperdiciar gel de manos en video de TikTok

Sus confesiones en “El valor de la verdad”

Pese a que su nombre ya era conocido dentro del medio, sus apariciones en el conocido programa “El valor de la verdad” hicieron que Alexandra Méndez se vuelva noticia inmediatamente a raíz de las impactantes revelaciones que hizo en más de una oportunidad.

Entre sus confesiones, sorprendió al decir que ha sido contactada por famosos peruanos como Nicola Porcella y Christian Cueva.

“ Una vez su esposa me dijo que él se comunicaba conmigo porque me debía , me dio mucha pena ella porque la sentí muy sincera, lo único que le dije es que tenía varias conversaciones, pero a él le correspondía contárselas”, relató a Beto Ortiz.

Su vínculo con Paolo Guerrero

Por otro lado, le consultaron por Paolo Guerrero y si es que en algún momento habían llegado a besarse. Ante esto, la modelo confirmó dicha información y aprovechó para negar algún tipo de vínculo con el jugador peruano Christian Cueva.

“Fue en 2015, el día que lo conocí en su casa y pasé la noche de Navidad con él. Se acercó, me agarró el cuello y nos dimos un pico, y luego un beso. (...) Con él sí pasó algo y no con Cueva porque es muy diferente: guapo, atractivo, se viste bien, educado, te inspira confianza; el otro es obsesivo, le dices no y se pone como loco”, manifestó.

PUEDES VER: Alexandra Méndez se burla de Flavia Laos y Dorita Orbegoso

¿A qué se dedica actualmente?

Después de probar suerte en Perú y pasar varios años frente a los reflectores, Alexandra Méndez decidió tomar un nuevo rumbo en su vida y, en la actualidad, continúa con su carrera como modelo y dedica la mayor parte de su tiempo a compartir contenido en redes sociales.

De igual forma, ha dejado en claro que es amante de la vida fitness y, cada cierto tiempo, comparte fotos y videos de su rutina diaria de ejercicios.

Alexandra Méndez ejercita en el gimnasio. Foto: Alexandra Méndez/Instagram

Asimismo, presume imágenes de los constantes viajes que realiza por el mundo y los preciosos países que visita en cada uno de sus recorridos.