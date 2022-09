Gisela arremetió contra críticos de Yahaira Plasencia: “No tienen oído; es orgullo peruano”

Le muestra su apoyo. Gisela Valcárcel no dudó en brindarle todo su apoyo a una de las ‘reinas’ de “La gran estrella”, Yahaira Plasencia. La conductora de televisión sacó cara por el talento musical de la intérprete de “Y le dije no”.

Pese a que la salsera tiene muchos críticos en el mundo del espectáculo, como el caso de Magaly Medina, quien siempre se ha mostrado en contra de las presentaciones en vivo de Yahaira, Gisela señaló que la artista es un “orgullo peruano”.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Yahaira Plasencia?

Las declaraciones de la ‘Señito’ fueron emitidas luego de que la productora Michelle Alexander comentara la presentación de la expareja de Jefferson Farfán.

Yahaira hizo gala de todo su talento para el canto en una presentación junto a una participante del reality, lo cual le valió halagos del jurado. “¿Quién michi dice que Yahaira no canta?”, preguntó sarcástica la productora de telenovelas.

Gisela secundó lo dicho por Alexander y se mostró en contra de los críticos de Plasencia al resaltar el talento de la intérprete de peruana.

“En el país o algunas personas en el extranjero seguramente no tienen oído. No hay forma de decir que Yahaira no canta…Ella canta y es un orgullo y talento peruano. Ella súper canta”, agregó Valcárcel.

Gisela Valcárcel anuncia el regreso de “El gran show”

La presentadora de América Televisión confirmó que iniciará una nueva temporada del polémico concurso de baile “El gran show”. “Ha llegado el momento de volver, de vivir la emoción”, se lee en el vídeo promocional que presentó la producción del programa.

Gisela Valcárcel resalta presencia de Sergio George en “La gran estrella”

La también productora agradeció a Sergio George por aceptar ser parte de la propuesta televisiva. “Muchas gracias, amigos de América (…). Gracias, Sergio, porque, sin tú saberlo, quizás si tú no estabas, no se me habrían abierto las puertas”, señaló Gisela, sin poder contener las lágrimas.