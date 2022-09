Gisela agradece apoyo de Sergio George: “Si tú no estabas, no se me habrían abierto las puertas”

Se llena de orgullo. Gisela Valcárcel no pudo evitar conmoverse en la última gala de “La gran estrella”. La conductora de televisión hizo hincapié en la confianza recibida por América Televisión para iniciar el concurso de canto.

“Y como solo se puede hablar bien cuando se habla desde el corazón… Quiero agradecer a este canal. Les debo una gigante. Tenía que llegar el día que yo pudiera hacer lo que quiera. Casi siempre he hecho espectáculos y con todos me divertí, pero lo difícil era convencer a este canal”, confesó la ‘Señito’.

Gisela Valcárcel resalta presencia de Sergio George en “La gran estrella”

La también productora agradeció a Sergio George por aceptar ser parte de la propuesta televisiva. “Muchas gracias, amigos de América (…). Gracias, Sergio, porque, sin tú saberlo, quizás si tú no estabas, no se me habrían abierto las puertas”, señaló Gisela, sin poder contener las lágrimas.

La presentadora de televisión también se tomó un tiempo para resaltar el apoyo de sus anunciantes, por creer en el reality.

“Han valido los treinta y picos años que he estado para venir a este escenario un día y decir: ‘Quiero ver esto, puedo hacerlo’. Entonces, el canal me lo ha permitido. Debo decirles a nuestros anunciantes gracias. Muchas gracias, espero que sigan disfrutando”, acotó Valcárcel.

Gisela Valcárcel anuncia el regreso de “El gran show”