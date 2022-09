¿Cuál es valor de las zapatillas más costosas que ha vendido Notorious George en su tienda?

En una nueva edición de su programa “¿Tú quieres show?”, el youtuber Chiquiwilo entrevistó al especialista en zapatillas George Rubin, más conocido como Notorious George, quien recordó algunos sucesos en los que se vio envuelto hace unas semanas. No obstante, una de sus declaraciones que mayor sorpresa generó fue cuando reveló el valor de las zapatillas más caras que ha vendido.

El también influencer se dio tiempo para responder algunas interrogantes sobre el contenido que sube a sus redes sociales, personajes de la farándula con los que se ha visto involucrado de alguna manera y algunos detalles sobre sus inicios en el mundo de las zapatillas.

¿Cuál es el precio de las zapatillas más costosas de la tienda de Notorious George?

Entre las consultas que el popular creador de contenido planteó al conocido tiktoker, no faltó una referida al precio más alto que un cliente pagó por un par de zapatillas de su establecimiento, a lo que el personaje no dudo en responder el valor y marca, aunque no quiso revelar el nombre de la persona que realizó esta operación.

“Hay un loco que compró unas Travis a 8.500 soles ... no puedo decir quien es. Yo no pregunto de donde sale el dinero, solo lo recibo”, respondió el joven empresario ante las hilarantes premisas de su interlocutor.

¿Notorious George ha utilizado zapatillas ‘bambas’?

Asimismo, indicó que nunca ha utilizado zapatillas ‘bamba’ o réplicas y agregó que en su haber cuenta con un promedio de 60 a 70 zapatillas para su uso personal.

“Nunca he utilizado réplicas, así sea una al año, mi mamá trataba de comprarme original en lo que podía”, manifestó.

¿Quién es George Rubin, el tiktoker experto en zapatillas que revela a los famosos que usan calzados ‘fakes’?

Se trata de un joven peruano que empezó a subir su propio contenido en su cuenta oficial de TikTok (notoriousgeorge_) en el año 2020. Desde sus inicios, es muchacho ofreció contenido de zapatillas, desde reviews, consejos, fechas de lanzamiento o simplemente algunos clips mostrando su colección de pares exclusivos.

Si bien se dice que la práctica hace al maestro, George Rubin, se ha convertido, justamente en eso, un maestro de sneakers y un especialista en modelos exclusivos de Nike, Adidas, Dior, Gucci, Louis Vuitton, entre otras. Su amplia experiencia en calzado le permite descifrar cuáles son verdaderas y cuáles no.