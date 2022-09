Andrea San Martín sobre el final de su relación con Sebastián Lizarzaburu: “Siempre lo voy a amar”

No se guardó nada. Andrea San Martín habló sobre el fin de su vínculo amoroso con Sebastián Lizarzaburu en el programa “En boca de todos”. La ex chica reality dio detalles sobre la relación sentimental que mantenía con el padre de su primera hija, que había retomado después de varios años separados.

La ojiverde señaló que todavía existe la posibilidad de volver con el modelo, aunque no sería el panorama ideal. “ En realidad, la decisión que hemos tomado (de terminar el romance) …deberíamos mantenernos firmes ”, expresó la también empresaria.

¿Andrea San Martín sigue amando a Sebastián Lizarzaburu?

La expareja de Deyvis Orosco aseguró que sigue manteniendo un vínculo cordial con Sebastián y que planean seguir en una dinámica familiar saludable por el bien de su hija.

“ Mi amor por él se transforma de cierta manera y para mí... yo siempre lo voy a amar de cierta manera ”, reveló San Martín.

¿Por qué terminaron Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu?

La influencer participó del juego verdad o mentira del programa del mediodía de América Televisión, por lo que aprovecharon para preguntarle los motivos que propiciaron el fin de su relación con Lizarzaburu.

La también modelo reconoció que uno de los mayores problemas que tuvo con Sebastián fue que él se habría aburrido de su mal caracter.