‘Peluchín’ se burla de Carlos Cacho por no asistir a boda de Ethel: “No lo consideran”

¡No tiene filtro! Rodrigo González es un conductor de espectáculos que se caracteriza por su personalidad directa. Muy pocas veces se calla lo que siente y lo dice sin importar la persona de la que tenga que hablar.

En esta oportunidad, el presentador de televisión criticó la postura de la familia Alexander Pozo por no invitar a Carlos Cacho a su boda, pese a que Gisela Valcárcel siempre se mostró muy cercana al estilista.

¿Qué dijo ‘Peluchín’ sobre Carlos Cacho?

“ ¿Por qué a su maquillador de siempre, que además habla tanto de los looks (también hay que ver quién y cómo lo dice, por qué si habla tanto de los looks, de los maquillajes y de los estilismos -con los que tiene él vaya cara para hablar de los del resto), pero así y todo, por qué no lo invitaron a la boda? ”, fueron las duras palabras de Rodrigo González en referencia a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel.

Asimismo, aseguró que no consideran a Carlos Cacho. “ Yo no he visto a su maquillador de siempre ni maquillándola a ella, ni maquillando a la novia, ni maquillando a la suegra. Solo lo invitan para rajar, pero no lo consideran ”.

Carlos Cacho responde a sus detractores

El maquillador profesional Carlos Cacho fue invitado el pasado 12 de septiembre al programa “América hoy” para comentar quiénes eran los mejores y peores vestidos de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, desde su punto de vista. La opinión del también jurado de concursos de baile no fue bien recibida por otros estilistas.