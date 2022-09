Karla Tarazona deja mansión de Rafael y él afirma: “Ya tendrá para mudarse a una casa más grande”

Karla Tarazona decidió mudarse finalmente de la casa que compartía con su aún esposo Rafael Fernández, en el distrito de La Molina. Por casi 2 años, ambos, junto a los hijos de la presentadora, vivieron en una mansión que era pagada por el empresario.

Karla se mudó de la casa de Rafael

El programa “Amor y fuego” difundió un reportaje en el que aseguraban que Karla Tarazona se llevó hasta el espejo de la casa de La Molina durante su mudanza a un nuevo departamento.

Rafael Fernández fue consultado sobre este tema en una entrevista vía telefónica y sorprendió al dejar entrever que la presentadora necesita una casa más grande para guardar todas sus pertenencias.

“Sí, tiene un montón de cosas, poco a poco las va a ir moviendo. Me imagino que en algún momento se va a comprar su casa, ya tendrá para poder mudarse más tranquila a una casa más grande” , comentó.

Rafael asegura que no le guarda rencor a Karla

Al respecto de cómo es su actual relación con Karla Tarazona, el empresario Rafael Fernández detalló que han quedado como amigos y que actualmente tienen constante comunicación.

Asimismo, dejó en claro que está dispuesto a ayudar a la familia de la presentadora de TV cuando ella lo requiera.