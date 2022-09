Johanna San Miguel celebra por lo alto el regreso de Pancho Rodríguez al Perú: “Se hizo justicia”

¡Le demuestra todo su cariño! Johanna San Miguel y Renzo Schuller empezaron la última edición del reality “Esto es guerra”, el 23 de septiembre, con el anuncio de una ‘bomba’ que cambiaría el destino de dicho concurso por el retorno de uno de los participantes icónicos del programa.

Como ya se sabe, el modelo Pancho Rodríguez hizo su ingreso triunfal al programa, que lo vio iniciarse en el mundo de los realities, después de que regresó al Perú tras estar nueve meses impedido de entrar al país a causa de una falta a la cuarentena que se llevaba a cabo por el alto número de contagios y muertes por la COVID-19.

¿Qué dijo Johanna San Miguel?

La popular ‘Mamá leona’ no solo demostró su apoyo al momento de presentarlo en “Esto es guerra” y darle la bienvenida, sino que también le dio las palabras de aliento que necesitaba a través de su cuenta de Instagram.

Es por ello que Johanna San Miguel grabó un video junto al guerrero mientras le decía: “ Muy contenta con el regreso de Pancho Rodríguez. Se hizo justicia. Justicia, se hizo. ¡Panchito! ¡Panchito! ”. Sus compañeros del reality show también le mostraron lo felices que estaban con su reincorporación.

Pancho Rodríguez cuenta que durmió en aeropuerto con su hija

La pesadilla de Pancho Rodríguez llegó a su fin. Esto sucedió luego de varios meses de batalla legal junto a su abogado, debido a que incumplió la norma de estar en casa al asistir a la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia, con quien fue un amigo muy cercano.