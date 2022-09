Forsyth y Terkes: ¿por qué acabó el matrimonio del aspirante a alcalde de Lima y la actriz?

George Forsyth quedó flechado de la actriz Vanessa Terkes al participar del reality de competencias “El dorado” en 2017. Poco después, ambos fueron captados juntos y en noviembre del mismo año fueron vistos disfrutando de un viaje en Cusco.

Recién en enero del 2018, las figuras mediáticas confirmaron su romance con una foto romántica en Tulum, México. Según reveló la artista en entrevista con Milagros Leiva, tras un mes y medio de relación, el postulante al sillón municipal le pidió matrimonio.

Para muchos, esta noticia fue considerada apresurada y que se debía a supuestos intereses políticos. Aun así, el exfutbolista y la intérprete demostraban lo enamorados que estaban cada vez que podían. El 25 de agosto de 2018 se casaron por civil en la Municipalidad de La Victoria, justo cuando el exarquero iniciaba su postulación a burgomaestre de dicho distrito.

La foto con la que George Forsyth y Vanessa Terkes confirmaron su relación

En septiembre se dieron nuevamente el “sí, acepto” en lo que fue considerada la ‘boda religiosa del año’ en la Basílica de San Pedro, en el Centro de Lima. La pareja lucía más unida que nunca, ya que Terkes acompañaba a Forsyth en cada iniciativa de su campaña; sin embargo, no todo habría sido color de rosa como aparentaban.

Su matrimonio duró ocho meses

El matrimonio comenzó a derrumbarse luego de que George Forsyth asumiera la alcaldía del distrito de La Victoria en 2019. Tan solo tres meses después, Vanessa Terkes confirmó la separación en un comunicado sin explicar los motivos.

“Quiero comentarles que en mi matrimonio con mi esposo siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar. Lamentablemente, asuntos muy internos y privados de pareja hacen que hoy tome la triste decisión de separarme en pro de mi tranquilidad emocional”, escribió en sus redes sociales.

Los verdaderos motivos de su separación

El 31 de mayo, la actriz acudió a la Corte Superior de Justicia de Lima para formalizar su denuncia contra George Forsyth por violencia familiar. Terkes mencionó que fue víctima de maltrato psicológico por parte del político.

En una extensa entrevista con Milagros Leiva, Vanessa Terkes aseguró que se casó estando “perdidamente enamorada” de George Forsyth, pero dejó entrever que no fue así por la otra parte. Incluso, afirmó que tras llegar a la alcaldía, empezó a desconocer la actitud del exfutbolista.

Los celos, la intrusión del padre de George Forsyth, las faltas de respeto, la manipulación resquebrajaron la relación. “Mi reclamo era que él prefiere irse a tomar con sus amigos a estar un ratito conmigo”, comentó.

También consideró que al exalcalde no le gustaba que se involucre en temas de política. “En el Día de la Mujer, doy mi discurso. Viene la asistenta de la ministra de (Desarrollo e) Inclusión Social y me dice ‘qué lindo hablaste’, y yo me sentía mal que me dijera eso porque no quería que él se sintiera mal porque me lo estaban diciendo a mí y no a él (...) Se burlaba de mí”, mencionó.

Según Terkes, su expareja le decía que “no valía nada y que era una porquería de persona”. “Él me hacía sentir como que yo era la que estaba mal cuando yo me había matado por chamba y ni siquiera me dio las gracias”. Estos malos ratos terminaron afectándola físicamente al punto de desvanecerse o sufrir parálisis facial.

George Forsyth y Vanessa Terkes se casaron por religioso en la Basílica de San Pedro. Foto: archivo GLR

Pronunciamiento de George Forsyth

En agosto del 2019, George Forsyth se pronunció en entrevista con Caretas y dijo que la demanda de su exesposa “quedó infundada y se archivó en el Poder Judicial” por el 17.º Juzgado de Familia de la Corte de Lima.

A Vanessa Terkes le disgustó la presencia de miembros del partido Somos Perú en su boda. Foto: Instagram/Vanessa Terkes

“Yo no entendía por qué ahora, aunque no me considere, soy político; los políticos son odiados. Antes, que era jugador de fútbol, era querido por todos. Entonces, he bajado de escalón. Cómo me voy a sobrar. Y desde los 17 años ya he vivido este tema de prensa. El fútbol me ha preparado: hay partidos que ganas, hay partidos que pierdes y hay días que te quieres matar”, agregó.