Estrella Torres: ¿qué estudió Kevin Salas y a qué se dedicaba antes de ser su mánager?

Además de ser una pareja, Estrella Torres y Kevin Salas comparten el mismo lugar de trabajo. La cantante de cumbia reveló que su novio ahora es su mánager y administrador de su carrera artística, algo que ha sorprendido a muchos de sus fans, pues él solo era conocido como modelo. En esta nota te contamos qué estudios tiene el prometido de la exintegrante de Corazón Serrano y qué hacía antes de conocerla.

Kevin Salas, modelo y novio de Estrella Torres. Foto: Instagram / Kevin Salas

Kevin Salas: ¿dónde estudió y cuál es su carrera profesional?

En una entrevista para Magaly Medina, el novio de Estrella Torres, Kevin Salas, reveló que es egresado de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Piura. Contó que terminó sus estudios a los 21 años.

“Yo en realidad no soy modelo, yo soy administrador de profesión ... He trabajado en empresas internacionales, en banca y seguros. En el área comercial tengo experiencia más de 10 años”, expresó.

Kevin Salas, modelo y novio de Estrella Torres. Foto: Instagram / Kevin Salas

¿A qué se dedicaba Kevin Salas?

Según relató Kevin Salas, antes de conocer a Estrella Torres era asesor financiero de personas que querían invertir su dinero en la Bolsa de Valores y, de esa manera, aumentar sus ingresos.

“Yo me he dedicado a las inversiones en la Bolsa de Valores, he administrado la plata de la gente. Eso es algo que no me toma tiempo en una oficina. Invierto mi plata y la plata de la gente. Son ganancias que ellos me dan a través de sus ingresos, yo les cobro una comisión”, mencionó.

Kevin Salas, modelo y novio de Estrella Torres. Foto: Instagram / Kevin Salas

Aseguró que su meta personal era emprender un negocio de comida peruana en Estados Unidos, pero regresó a Perú y paralizó sus planes por Estrella Torres, pues ella le propuso ser su mánager y administrador.

PUEDES VER Magaly a novio de Estrella Torres tras revelar que es su mánager: Vives del sueldo de ella

“ Yo en Estados Unidos iba a invertir en bienes raíces, como en Real Estate. Tenía en mente abrir un restaurante peruano y llevar artistas , hacer como un restobar, vi ahí una oportunidad de hacer negocio, yo tengo familia allá. En ese tiempo, hubo cosas que impidieron que yo me vaya, no la iba a dejar a ella sola con sus problemas, pero el plan mío continúa”, sostuvo.

Kevin Salas, modelo y novio de Estrella Torres. Foto: Instagram / Kevin Salas

¿Por qué Estrella Torres contrató a Kevin Salas como su mánager?

La conductora Magaly Medina criticó que Kevin Salas sea el mánager de Estrella Torres debido a que, para ella, no está bien visto que la propia pareja se gane la vida como trabajador de la cantante de cumbia . Sobre ello, la exvocalista de Puro Sentimiento explicó que lo tuvo que elegir a él porque su antiguo representante le falló y no tenía otra persona de confianza para el cargo.