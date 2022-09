Kevin Salas responde a Magaly al ser acusado de vivir de Estrella: “Cambiemos ese chip machista”

Estrella Torres y Kevin Salas se presentaron en el set de Magaly Medina para hablar sobre su relación amorosa y sus planes de matrimonio. En un momento, la cantante de cumbia reveló que su novio dejó de ser modelo para convertirse en su manager y administrador de su carrera artística.

Ese comentario no fue bien recibido por la conductora de ATV, quien luego acusó a Kevin Salas de vivir del trabajo de Estrella Torres. Incluso, cuestionó al modelo por no tener aspiraciones que no estén vinculadas a la exintegrante de Corazón Serrano y Puro Sentimiento.

“Pero eso no es chamba, pues. Quiere decir que toda la plata sale de un solo bolsillo, de Estrella Torres, porque tú le tienes que pagar su comisión a él por cerrarte los contratos y por administrar tu dinero”, expresó. “ ¿No aspiras a hacer algo en la vida? Tú deberías aspirar a ser más ”, le dijo al modelo.

Estrella Torres y Kevin Salas. Foto: América TV.

Afirmó que si estuviera en el lugar de la mamá de Estrella Torres se preocuparía por el trabajo del novio de su hija. “Si yo fuera la mamá de Estrella diría: ‘Este chico, ¿tendrá una carrera?, ya tiene 30 años, pero yo veo que quien le paga su sueldo ahora es mi hija ’. Yo pensaría eso y creo que a ninguna familia le da mucha seguridad un hombre así. Es mejor un hombre independiente del dinero de su mujer ”, sostuvo.

La respuesta de Kevin Salas

Por su parte, Kevin Salas reveló que su meta era radicar en Estados Unidos y emprender un negocio de comida peruana en ese país. Sin embargo, lo dejó todo debido a que Estrella Torres le propuso ser su manager. Mencionó que gracias a él ha notado que la cumbiambera tiene más contratos.

Tras escuchar sus argumentos, la conductora de “Magaly TV, la firme” insistió en que no deberían trabajar juntos. “Pero ella es una chica exitosa, tú no la has hecho conocida. La cuestión única es que tú sigues viviendo de ella, de su sueldo y este es un país muy machista ”, sostuvo.