¡Más enamorada que nunca! Estrella Torres se encuentra en su mejor momento artístico y sentimental al lado del modelo Kevin Salas, con quien se comprometió en mayo del 2022. En entrevista con “Magaly TV, la firme”, la pareja contó detalles del comienzo de su romance.

No todo fue color de rosa al inicio. La expareja de Tommy Portugal reveló que en un principio su madre no aprobaba la relación; no obstante, en la actualidad, el fisiculturista ya es el consentido de la familia.

“Obviamente, las mamás siempre van a tener temores. Yo no tengo a mi papá, ya que falleció; entonces, ella es la que más me cuida, la que más me está chequeando”, dijo Estrella. En tanto, Magaly le preguntó la razón de la desconfianza de su mamá.

“Lo que pasa es que creo que a veces juzgamos a las personas... más que todo porque es guapo. Pensó que porque es guapo me iba a hacer algo”, respondió Estrella Torres. La ‘Urraca’ quedó desconcertada y relacionó la palabra guapo a mujeriego.

Sin embargo, ahora que la artista y el modelo ya llevan un año juntos, la madre de la cantante ya limó asperezas y ahora no ve la hora de la boda de su hija, la cual se llevará a cabo en julio o septiembre del 2023.

Estrella Torres recuerda cómo conoció a Kevin Salas

La exintegrante de Corazón Serrano comentó a Magaly Medina que conoció a Kevin Salas cuando grababa el videoclip de su primera canción. Estrella Torres le pidió ayuda a una amiga para buscar candidatos que protagonicen el video y no pensó que el seleccionado sería su nuevo amor. “Teníamos que besarnos (en la escena) y, cuando lo vi, empezó la conexión”, comentó la cantante.

Magaly Medina criticó a Kevin Salas por ser el mánager de Estrella Torres

Magaly Medina le preguntó al también administrador de empresas cuál era su oficio actual. Cuando el joven respondió que era el mánager de Estrella Torres, la conductora le hizo un incómodo comentario al asegurar que “vive” del dinero de su pareja.