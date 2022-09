El amor está en el aire. La popular comediante Dayanita se sinceró y brindó pormenores acerca de su actual estado sentimental. La integrante de “JB en ATV” señaló estar viviendo una nueva etapa al convivir con su pareja; asimismo, aceptó tener carácter fuerte.

Conoce aquí a qué se dedica la nueva novio de la actriz cómica, cuánto tiempo llevan de relación y cómo se conocieron.

¿Cómo surgió el romance?

Dayanita brindó una entrevista al canal de YouTube Moloko en la que contó de qué manera conoció a su pareja, del que hasta el momento ha preferido no decir su nombre. Según relató la actriz, al principio no sintió atracción por su novio, pero con el tiempo ambos sintieron mutuo interés.

“Lo conocí trabajando, compartí escena con él, pero de ahí nunca más nos vimos. Lo miraba como que ‘ahh’ al inicio”, dijo Dayanita entre risas. Además, precisó que los dos dieron el primer paso para iniciar la relación: “Ambos nos llamamos la atención”.

¿A qué se dedica el novio de Dayanita?

De acuerdo a Dayanita, su novio también vive del arte al igual que ella y brinda presentaciones. “Él está en el medio artístico, pero no es conocido. Baila, actúa, hace de todo”. Asimismo, sostuvo que han laborado al mismo tiempo. “Trabajamos juntos”, precisó.

Dayanita dijo que convive con su pareja desde hace 4 meses. Foto: composición LR/Youtube/Moloko Podcast

¿Cuánto tiempo lleva Dayanita con su novio?

Según la propia Dayanita, su relación amorosa ya tiene un tiempo y recién desde hace 4 meses ha pasado junto a su pareja al siguiente nivel, por lo que han decidido vivir juntos. La actriz asegura que esta etapa es un poco complicada pero a la vez satisfactoria.

“Ya tengo mucho tiempo (con su pareja), como 4 meses conviviendo, es un poco complicado (la convivencia) . Anteriormente, nos llevábamos muy bien y hasta ahora súper bien”, dijo.

Dayanita revela que es posesiva

Dayanita también habló acerca de cómo lleva su tiempo libre con su pareja: “No vemos Netflix, somos súper aburridos, nos entretenemos ensayando”, acotó.

Lo que más sorprendió fue que la actriz aceptara ser celosa en su relación, pues constantemente está pendiente de su pareja.

“Yo soy bien posesiva. Mi novio también es celoso, nos controlamos mucho, videollamada a cada rato, cada cinco minutos. Es más, si le digo ‘dame dos minutos’ y pasó los dos minutos, al toque me dice ‘ah, no me vas a llamar’”, indicó Dayanita.