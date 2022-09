Dayanita se confiesa. La integrante de “JB en ATV” brindó una sincera entrevista al canal digital “Moloko Podcast”. Ella habló abiertamente sobre su vida personal. La actriz sorprendió al revelar que fue infiel a una de sus parejas y que una de sus amigas la delató.

Dayanita confiesa que fue infiel

Según contó Dayanita, ella tenía una pareja con la que convivía junto con una amiga de ella. Su amistad sabía que la comediante tenía otra pareja a la cual frecuentaba de vez en cuando.

“Yo tenía una amiga que quiso destruirme, pero conmigo nadie puede. Vivía conmigo en el departamento y con mi novio. Aparte, yo tenía otro novio que vivía en la casa de una familia y tenía que pedirle la plata de la semana para atenderlo y se vaya a trabaja r”, inició diciendo.

Dayanita dijo que convive con su pareja desde hace 4 meses. Foto: composición LR/Youtube/Moloko Podcast

Dayanita negó infidelidad a su pareja

Dayanita explicó que su novio se enteró de su infidelidad luego de que ella visitara a un familiar. Su amiga se quedó con su pareja en el departamento y le contó del engaño de la estrella de “JB en ATV”.

“Un día, mi novio se enferma, no va a trabajar y yo me voy a la casa de mi tía. Mi amiga se toma foto con él, me pareció raro. Me voy a trabajar y en eso mi novio me escribe diciendo que me dejaba ser feliz con fulano de tal”, comentó.

Pese a esto, Dayanita contó que le negó a su pareja dicha infidelidad hasta el final y que decidió botar a su amiga de su casa.

“Yo le dije que no sabía nada, que el otro me quiso besar a la fuerza, y me dijo que mi amiga le había contado. Fuimos a encarar a mi amiga ”, dijo. Al cabo de un tiempo, la comediante también optó por terminar su relación porque “ya no existía amor”.