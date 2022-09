Christian sobre si Pamela es el amor de su vida: “No sé si pueda decirlo porque es idealista”

¡Lo dijo todo! Christian Domínguez sigue dando que hablar, luego de que se presentara en el programa de YouTube de Christopher Gianotti. Varios detalles de la entrevista llamaron la atención de los internautas.

Como se sabe, el cumbiambero está por cumplir tres años de relación con la cantante Pamela Franco y, por sus experiencias pasadas, el romance podría llegar a su fin. Esto hizo que Christopher Gianotti le consultara sobre el tema.

¿Pamela Franco es el amor de la vida de Christian Domínguez?

Esto dijo Christian Domínguez de Pamela Franco: “ Es una buena mujer, una madre excelente, piensa en mi familia. Por ella he logrado vivir con mis hijos, lo que no podía hacer antes, me costaba mucho sentirme en familia, ella me ordenó. Ella adora a Valentino, quiere muchísimo a Camila, la aconseja mucho ”.

La respuesta del cumbiambero hizo que Christopher Gianotti repreguntara si la solista es el amor de su vida y su comentario fue tajante: “ Mi padre un día me dijo: ‘si es el amor de tu vida, te vas a dar cuenta cuando tengas 70 años y ella esté a tu lado’. Así que no sé si pueda decir eso porque sería muy idealista ”.

Christian Domínguez cuenta que le ofrecieron dinero por sexo

En la misma entrevista, el líder de la Gran Orquesta también habló de los ofrecimientos más curiosos que le han hecho, como la vez que alguien le ofreció un monto de dinero a cambio de tener relaciones sexuales.