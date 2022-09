Alejandra Baigorria acompaña a su papá a promocionar su campaña política en Chaclacayo

¡Le da todo su apoyo! Alejandra Baigorria siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy activa y multifacética, además de mostrar su amor y apoyo a su familia en todo momento. En esta oportunidad no fue la excepción y es por ello que mostró en sus redes sociales cómo apoyaba a su padre.

Su progenitor está postulando a la alcaldía de Chaclacayo y se encuentra en plena campaña política recorriendo los mercados. La diferencia es que, este fin de semana, lo hizo en compañía de su hija y la pareja de esta, Said Palao.

¿Alejandra Baigorria recorre Chaclacayo con su papá?

La modelo Alejandra Baigorria sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse junto a su papá, Sergio Baigorria, haciendo propaganda de su participación en las elecciones de la alcaldía del distrito donde radica, Chaclacayo.

En el video también se observa a su pareja, Said Palao, bailando con las vendedoras del mercado que estaban visitando. De esa forma, la empresaria le brindó su máximo apoyo a pocos días de saber quién llevará la batuta de la localidad.

