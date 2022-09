Pancho Rodríguez revela que tuvo que dormir en una banca de aeropuerto con su hija

Durante su retorno a “Esto es guerra”, Pancho Rodríguez habló de los duros momentos que tuvo que vivir por sus problemas legales en nuestro país. El chico reality rememoró episodios como los 9 meses que estuvo fuera del Perú, el proceso legal y un difícil instante que pasó con su hija.

Pancho Rodríguez se quiebra al recordar los duros momentos con su hija

El chileno no pudo contenerse cuando Johanna San Miguel le recordó que tuvo que dormir en una banca de aeropuerto junto a su descendiente. “Quiero comentarte una infidencia. Tú cuando querías regresar a Perú después de Navidad querías retornar con su hija. Llegaste a Perú, yo sé que has dormido con ella en una banca”, le dijo la conductora.

“Pero tu hija te daba palabras de aliento”, agregó la presentadora, mientras Pancho Rodríguez se limpiaba las lágrimas. “¿Qué te decía mientras pasaban estos momentos?”, le preguntó al chico reality.

Pancho Rodríguez cuenta que a veces no sabía que decirle a su pequeña

Con sentimientos encontrados y tratando de no quebrarse mientras hablaba, Pancho Rodríguez le respondió a Johanna San Miguel. “Fue muy difícil porque habían momentos que no sabía qué decirle”, reveló. “Lo único fue que traté que ella sintiera que esto era una aventura”, contó.

“Amor, imagínate, nadie tiene la oportunidad de dormir en un aeropuerto, ¿Qué van a decir tus compañeras”, fueron las palabras que el chileno le decía a su hija. “Y a ratos me tenía que ir al baño a llorar para que no me vea así”, expresó.

Pancho Rodríguez y su hija. Foto: composición LR/Pancho Rodríguez/Instagram

La hija de Pancho Rodríguez se tomaba la situación de la mejor manera

Afortunadamente, el retornante participante de “Esto es guerra” comentó que, gracias a lo que le dijo, su pequeña hija pudo sobrellevar este duro momento. “Para ella fue una súper aventura”, expresó.

“Es más, el día que tomé la decisión de regresar a Chile ella me dijo para ir al baño y que no nos encuentren cuando nos vengan a buscar”, manifestó. Después de todo lo que contó, Pancho Rodríguez le mandó un saludo a sus dos descendientes.