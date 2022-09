¿Por qué Natalia Salas será inducida a la menopausia tras ser diagnosticada con cáncer?

Natalia Salas se ha convertido en toda una inspiración para sus miles de seguidores luego de develar que fue diagnosticada con cáncer de mama. La actriz, quien desde entonces ha compartido los detalles de sus intervenciones, contó recientemente el tratamiento al que será sometida para combatir la enfermedad.

La exconductora de televisión atravesó por una mastectomía general para contrarrestar el avance de la enfermedad y, pese a afrontar un duro momento, se mostró más que positiva ante su pronóstico.

“Hay que tener mucha valentía y coraje y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final”, expresó en una entrevista a “Domingo al día”.

Se someterá a radio y quimioterapias

Natalia Salas también explicó cuál será su tratamiento de ahora en adelante, el que consistirá en radio y quimioterapias, así como pastillas.

“Cuántas de cada una, no lo sé. No me hablaron de colores ni de números. De radio (radioterapias) me dijeron un promedio de 20 y pastillas no lo sé, pero la primera vez que hablé con el mastólogo me dio a entender que eran 10 años” , precisó.

Sin embargo, la querida artista agregó que el primer paso para su recuperación es ponerse una inyección para inducir a una menopausia temprana: “Tengo que hacerlo sí o sí”.

¿Por qué Natalia Salas será inducida a la menopausia?

Natalia Salas, en otro momento, comentó que su tipo de cáncer de mama es hormonal, lo que significa que las células neoplásicas son más sensibles a los cambios hormonales y al aumento de estrógeno o progesterona, según información de Mayo Clinic.

Para evitar estos cambios, que suelen presentarse durante el ciclo menstrual, los médicos tratantes de la figura de televisión optaron por dicho tratamiento.

A pesar de que esto significa que no podrá tener otro hijo –ya tiene un bebé con su pareja Sergio Coloma– aseguró estar agradecida.

“Ya no me va a venir la regla nunca más, esta es mi última regla de la vida. Duele, pero la voy a celebrar. La voy a abrazar y le voy a agradecer porque pude ser mamá , así que: gracias, regla”, expresó en Instagram.

No dejará de trabajar

Antes de conocer su diagnóstico de cáncer de mama, Natalia Salas había iniciado sus ensayos para la nueva temporada de la obra teatral “La chicas del 4to C”. A pesar de que llevará un tratamiento de quimioterapias y radioterapias, aseguró que no dejará de trabajar.

“Los productores de la obra me han dicho que lo principal es mi salud, pero yo amo trabajar. A mí me encanta trabajar, el espíritu y la alegría tiene mucho que ver , si me quedo echada en mi cama, me enfermo más”, dijo.

Natalia Salas actuará en "Las chicas del 4to C". Foto: Los Productores

No obstante, aclaró que esto dependerá de los síntomas que experimente luego de sus sesiones.