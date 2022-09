Magaly Medina revela que le fueron infiel en el pasado: “Lo mandé al diablo”

¡Borrón y cuenta nueva! Magaly Medina reveló que en el pasado le fueron infiel y que, al enterarse, no dudó en terminar la relación y alejarse de esa persona. La conductora recordó este episodio de su vida en una entrevista con la abogada Karla Viso sobre el ampay de Giuliana Rengifo con el notario Paul Pineda.

La conductora de “Magaly TV, la firme” recalcó que esta experiencia no ocurrió con alguno de sus exesposos, y precisó que no dudó en cortar de raíz esa unión. “Uno tiene que confiar en la persona porque uno no anda persiguiendo a los novios porque eso no es vida”, comenzó diciendo.

Magaly Medina no perdona una infidelidad

“Yo hace algún tiempo, o sea he tenido una breve noción, y te dan información, lo que yo he hecho es mandarlo al diablo al susodicho, y que se vaya (le dije) con el moño, te lo regalo (...) casada no me la han hecho felizmente”, expresó Magaly Medina.

Sin embargo, no negó que estos episodios indudablemente afectan. “Es una decepción, una gran decepción” , dijo ‘Maga’. “El dolor es inmeso”, agregó la abogada Karla Viso.

Magaly Medina advierte a su esposo

Tras el ampay de Giuliana Rengifo con el notario casado Paul Pineda, la conductora se refirió a los comentarios de usuarios que pensaban que el misterioso galán de la bailarina era Alfredo Zambrano, pues ambos salieron hace más de seis años cuando Magaly se había separado.