Magaly Medina respondió fuerte y claro luego de que Giuliana Rengifo pidiera ser invitada a su programa para abordar el tema del ampay con el notario. Como se recuerda, la exintegrante de Agua Bella fue captada besando a un funcionario. Tras la difusión de las imágenes, le llovieron muchas críticas.

La cantante de cumbia había calificado el contenido de “Magaly TV, la firme” como “basura” y le dejó una fuerte advertencia a la presentadora.

Giuliana Rengifo y Magaly Medina se lanzaron fuertes calificativos en las últimas horas. Foto: captura Willax TV/ captura ATV

“Deja de llamarme para entrevistarme. Aunque me gustaría verte la cara y mirarte a los ojos para decirte todo el daño que causa tu basura de programa ”, manifestó.

Esto dijo Magaly Medina sobre Giuliana Rengifo

En ese sentido, Magaly Medina respondió fuerte. Le dijo que ‘agradezca’ que sus reporteros la buscan para que brinde algunas declaraciones.

“Tengo el privilegio de elegir a quién quiero en mi set y a quién no. Y, como siempre digo, a mis enemigos los elijo yo. Así que hagan su cola que hay lista de espera”, respondió.

PUEDES VER Notario ampayado con Giuliana Rengifo es visto con mujer a quien presentó como su novia

“Que los reporteros la quieran entrevistar es un privilegio que cualquier persona de la farándula debería tener en cuenta porque mis reporteros preguntan mucho mejor que cualquier conductor de televisión, así que eso es un honor”, añadió a Trome.

Giuliana Rengifo quiere un ‘cara a cara’ con Magaly Medina

Giuliana Rengifo señaló que estaría dispuesta a enfrentarse a Magaly Medina en vivo. Aseguró que no tendría problema de hablar sobre su relación con el notario Paul Pinedo en su programa.

PUEDES VER Giuliana Rengifo: filtran chats de la esposa del notario en los que solicita ayuda a Magaly Medina

“La gente que no oculta nada, que no teme nada, no tiene miedo de enfrentarse. Yo quiero ir a su set, no hacer una nota porque se editan”, dijo en “En boca de todos”.

“Yo quiero una entrevista en el set, ahí sí. Yo no pido dinero, es solo solucionar las cosas”, agregó.