¿Marisol envió indirecta a Guiliana Rengifo?: “El karma existe”

En los últimos días, Giuliana Rengifo fue ampayada por las cámaras de Magaly Medina mientras se besaba con un notario; lo que no habría generado gran revuelo en la farándula si no fuera porque el hombre en cuestión es casado y, según su esposa, no se habían separado. Sin embargo, la cumbiambera insistió en que no se metió en una relación.

Esta polémica hizo que muchos recuerden el pasado de la cantante, en el cual protagonizó situaciones similares. Por ello, Marisol le habría mandado una indirecta en redes sociales. Como se recuerda, la cantante estuvo relacionada con el exesposo de la ‘Faraona’.

¿Qué dijo Marisol?

En el 2014, Giuliana Rengifo tuvo una relación con la expareja de Marisol. A partir de ese momento, nació el distanciamiento entre las cantantes y, posteriormente, la ‘Faraona’ fue acusada de entrometerse en este romance.

Por ello, tras el reciente ampay, la cumbiambera le habría mandado una indirecta a la intérprete: “Cómo es la vida, gracias Dios mío, el karma existe. La araña solita se enreda en su telaraña”.

Notario se pronuncia tras ampay con Giuliana Rengifo

Según Paul Pineda, su relación con su aún esposa ya había llegado a su fin y, por ese motivo, el ampay en el que aparece besando a Giuliana Rengifo no significa una infidelidad. “Yo estoy separado desde hace cinco meses. No vivo con la mamá de mis hijos, yo vivo aparte”, sostuvo.

Sobre su divorcio de Katherine Tapia, el notario pucallpino explicó que aún no inician los trámites de manera legal. “La mamá de mis hijos es una persona ocupada en su trabajo. No hemos tenido tiempo de formalizar esa separación”, aseveró.