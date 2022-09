Giovanni Ciccia cuenta cómo trabajó la escena de furia de Diego Montalbán en “AFHS”

¡El rating subió como la espuma! Giovanni Ciccia emocionó hasta las lágrimas a los fans de “Al fondo hay sitio” con la escena en la que Diego Montalbán enfurece violentamente contra su hijo en la ficción Cristóbal Montalbán, interpretado por el actor Franco Pennano, luego de descubrir que lo engañó al asegurar que había terminado sus estudios de cocina en España.

Ciccia es un reconocido actor y músico peruano que cuenta con una larga trayectoria en el cine, teatro y televisión; y ahora está dando la hora con su personaje en la exitosa serie de América TV. Tras la comentada secuencia, los cibernautas inundaron las redes, como Twitter, elogiando su actuación e incluso consideraron que era “digna de un Oscar”.

“Me hace feliz y me puso muy contento leer tantos comentarios bonitos del público sobre mi trabajo, pero es importante resaltar que gran parte de mérito lo tiene el guion (...) La historia de los Montalbán se está escribiendo desde cero en esta temporada y ha llegado a un momento clímax que ha gustado mucho al público y me siento orgulloso”, comentó Giovanni Ciccia a Trome.

"Al fondo hay sitio" y el rating que tuvo con la escena de Giovanni Ciccia. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/LR/América TV

Los ensayos para la ansiada escena

El intérprete de Diego Montalbán siente que está haciendo bien su trabajo gracias al respaldo del público y ahora considera que han visto otro lado del personaje que es uno de los antagonistas en “Al fondo hay sitio”.

Giovanni Ciccia reveló que, para poder realizar esas secuencias junto a Franco Pennano, tuvieron que ensayar varias veces e incluso la famosa cachetada no estaba planteada dentro del guion, sino que fue algo que ellos decidieron añadir. También halagó el profesionalismo del joven artista.

“La cachetada no estaba en el guion, fue algo que propusimos los actores y Franco Pennano dijo ‘sí, hagámoslo’. Él es un chico entusiasta y dispuesto a ensayar. Nosotros trabajamos las escenas antes de llegar al set y al director le gustó. Si no ensayas y no te preparas, tu trabajo va a ser flojo”, agregó al referido medio.

El último capítulo de "Al fondo hay sitio" mostró el lado más dramático de la familia Montalbán. Diego (interpretado por Giovanni Ciccia) terminó pidiendo a Cristóbal que se vaya de su casa. Foto: composición de Jazmín Ceras/LR/América TV

¿Cuánto rating hizo “Al fondo hay sitio” con la escena de Giovanni Ciccia y Franco Pennano?

Si bien “Al fondo hay sitio” es una de los programas líderes en sintonía en su horario, la noche del miércoles 21 de septiembre causó furor gracias a las actuaciones de los actores Giovanni Ciccia y Franco Pennano.

La serie logró obtener 24,9 puntos de rating, colocándose primero en la lista de los programas más vistos en los hogares peruanos. Este triunfo fue el resultado de semanas arduas de grabación.

El último capítulo demostró que "AFHS" es más que comedia. Foto: composición LR/América TV/Instagram/Franco Pennano