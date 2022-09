Regina Alcóver, madre del cantautor nacional Gian Marco, rompió su silencio y habló por primera vez de su relación con Claudia Moro, exesposa de su hijo. Según mencionó, no eran personas muy unidas y en muchas ocasiones se mantenían distanciadas.

Dichas declaraciones fueron dadas a Rodrigo González y Gigi Mitre para “Amor y fuego”. La locutora radial evitó hablar de la separación de su hijo y solo dio detalles de cómo se llevaba con su exnuera.

Regina Alcóver revela fría relación con exesposa de Gian Marco. Foto: Netlima

“ Yo no tuve con Claudia una relación amical, siempre fue bienvenida a mi casa. Ella mantenía una distancia y yo también”, comentó.

“La gente no sabe cómo fueron las cosas, cómo pasaron. No soy yo la que tenga que decirlo, me doy ciertos privilegios como mamá y lo que tengo que aprender es a respetar”, agregó sobre la ruptura de Gian Marco en 2021.

Envía mensaje a Claudia Moro

Reconoció que el divorcio no es algo fácil de afrontar y que es un proceso que toma tiempo. En ese sentido, le deseó toda la felicidad a la exesposa de su hijo.

“ Yo le deseo la felicidad del mundo a ella. No es fácil el divorcio, pregúntamelo a mí, hay heridas, surcos, pero hay que respetarlo”, sentenció.

¿Cuándo se separó Gian Marco de Claudia Moro?

Luego de 25 años de matrimonio, Gian Marco comunicó su separación con Claudia Moro. A mediados de octubre del 2021, el cantautor nacional habló de su ruptura con la madre de sus hijos.

“Les cuento una anécdota muy bonita e interesante. Hace unos días, estábamos hablando en una reunión familiar, como Claudia y yo ya no estamos juntos año y medio, nos sentamos los cinco para que cada uno diga lo que siente”, reveló el intérprete.

En otra entrevista, no descartó volver a enamorarse. “Personalmente, estoy en una etapa muy importante de mi vida, pensando en rehacerla de muchas maneras. Profesional y personalmente. Con mucha ilusión”, contó a América TV.