Fabio Agostini minimiza posible regreso de Pancho Rodríguez a “Esto es guerra”: “Me da igual”

Fabio Agostini estuvo en el set de “En boca de todos” la tarde del 23 de septiembre y no pudo evitar ser consultado por el presunto regreso de Pancho Rodríguez a “Esto es guerra”. Ante esto, el chico reality dijo que no le causa asombro su presencia y que no lo considera una ‘bomba’ para el programa.

“Si estamos hablando de ‘bombas’, entonces sería Rafael Cardozo o Austin Palao, para mí eso es ‘bomba’, los demás son ‘bombitas’ ”, comentó en un principio el conocido ‘Lord’.

Asimismo, aclaró que, pese a que no tiene una buena relación con Rafael Cardozo, prefiere que él vuelva al reality de competencia antes que el chileno. “Aunque Rafael me caiga pesado muchas veces, prefiero a Rafael Cardozo mil veces (que a Pancho) , mucho más polémico, mucho más gracioso, más carisma, más compañero, más todo”, agregó.

Fabio Agostini rechaza la capitanía de Rafael Cardozo. Foto: América TV

¿Fabio Agostini no se lleva bien con Pancho Rodríguez?

Por otro lado, los conductores de “En boca de todos” le preguntaron a Fabio Agostini si tiene algún conflicto con Pancho Rodríguez, a lo que él respondió que “le daba igual” si vuelve a “Esto es guerra” y que no dirá más sobre el tema.

“A mí me da igual Pancho, estamos hablando de ‘bombas’, y para mí Pancho es un competidor más, un competidor muy bueno, sí. Pero si hablamos de las ‘bombas’, él no está dentro. No voy a hablar cómo es él como persona, la verdad que prefiero no opinar. No me opaca ni la ‘bomba’ de Rafael Cardozo, me va a opacar Pancho Rodríguez ”, expresó.

Pancho Rodríguez regresó a Perú

En un vuelo que llegó durante la madrugada, Pancho Rodríguez arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el último viernes 23 de septiembre luego de nueve meses lejos de Perú y tras ser impedido de ingresar al país por las autoridades migratorias.

“Quiero agradecerles a todos la buena onda, la verdad que todavía no puedo creerlo. Estoy muy nervioso con todo esto, te juro que no lo puedo creer”, señaló para La República.

“ Sí, me han escrito de programas y con nadie he querido hablar de trabajo porque no estaba acá. Era mi respuesta para todo. He dicho: ‘El día que yo esté allá, si Dios quiere, pronto...’. En tanto, tengo algunos proyectos, pero todavía no sé”, añadió.