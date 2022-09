Ethel Pozo culpa a su trabajadora por subir foto retocada a sus redes: “Tiene que salir tal cual”

Ethel Pozo acaparó cientos de titulares luego de casarse con Julián Alexander el pasado 10 septiembre. Tras este suceso, la pareja se fue de luna de miel a las islas del Caribe y compartieron variedad de imágenes sobre sus vacaciones de ensueño. Sin embargo, un incidente en la edición de una de las fotografías no pasó desapercibido por los internautas, quienes expusieron el vergonzoso error en redes sociales.

¿Cuál fue la foto de Ethel Pozo?

Samuel Suárez se encargó de difundir, mediante su portal de Instarándula, la edición mal hecha de Ethel Pozo. “Le salió mal el retoque de su foto, que parte de la ropa de baño se impregnó en su brazo jajaja (sic) ”, se lee en la historia de Instagram.

Aunque la hija de Gisela Valcárcel borró la imagen a los minutos de compartirla, esta ya se había hecho viral. “Ethel se percató al toque de su error en el retoque, lo borró a los minutos y la reemplazó por otra ya bien editada, pero a las ‘ratujas’ no se les escapa nada”, comentó ‘Samu’.

Ethel Pozo es expuesta por cibernautas. Foto: Instagram/Instarándula

Ethel Pozo acusa a su trabajadora

Durante la última edición de “América hoy”, sus compañeros de programa le preguntaron a Ethel Pozo que había sucedido con la fotografía que subió a su cuenta de Instagram y no dudaron en molestarla al respecto, diciéndole que estaba tomando un curso de Photoshop para aprender a editar sus instantáneas.

“Tu brazo apareció en la nuca y eso nos confunde un poco”, comentó Edson Dávila, lo que causó incomodidad en la presentadora, quien se defendió de las burlas. “Yo siempre les digo a todos que tienen que salir tal cual (en redes sociales)”, dijo en un principio.

“Yo no lo hice, lo han hecho allí (la foto con retoque)”, aclaró la hija de Gisela Valcárcel para que Brunella Horna respalde su versión. “Todo el mundo sabe que Ethel tiene una community que es la que sube las fotos” , agregó la joven.

Finalmente, la presentadora explicó que es responsabilidad de su trabajadora saber editar las imágenes que sube. “Y todo el mundo sabe que soy así como me ven (...) Mi comunity, claro, tiene que saber (Photohop). No tiene nada de malo, pero no me gusta porque luego me ve la gente en la calle”, indicó.