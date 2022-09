Oriana Montero se ganó el cariño de todos los peruanos gracias a su impactante imitación de Mon Laferte. La artista venezolana fue una de las participantes más aguerridas de “Yo soy” y logró levantar la copa en la temporada del 2018.

Asimismo, fuera de los reflectores, la cantante se enamoró de un arequipeño y, años más tarde, formó una hermosa familia aquí en nuestro país, lugar que considera su segundo hogar. En esta nota te contamos más acerca de Oriana, quien se acaba de nacionalizar peruana.

¿Quién es Oriana Montero?

Oriana Montero es una intérprete venezolana que descubrió su talento para el canto a los 9 años. Según mencionó en diversas entrevistas, fueron las actuaciones escolares sus primeros escenarios para sacar a la luz su pasión musical.

Llegó a Perú en el 2017, sin imaginar que brillaría en uno los programas más importantes de la TV peruana: “Yo soy”. Según mencionó en una entrevista, su situación fue difícil durante sus primeros meses en nuestra tierra, por lo que las calles barranquinas se convirtieron en su primer escenario peruano.

“Cuando llegué al Perú, toqué las puertas de algunos restaurantes en busca de trabajo, pero ninguna se me abrió. Un día, paseando por Barranco, me di cuenta DE que había personas que cantaban en la calle; entonces, le dije a mi esposo, que en ese tiempo era mi enamorado, que quería hacer eso. Empecé a cantar con un parlante pequeño. Colocaba una gorrita en el piso y no tienes idea de cómo la gente me apoyaba, lo que me daban me alcanzaba para pagar mi comida y el alquiler ”, recordó en una entrevista con El Comercio.

¿Cómo decidió emigrar a Perú?

Una dolencia a los riñones fue el desencadenante de la nueva vida de Oriana Montero en Perú. La cantante, que en ese entonces tenía 25 años, contó que un día se puso mal y su pareja (que ahora es su esposo) le insistió en viajar a nuestro país, debido a la difícil situación de Venezuela.

“En Venezuela la cosa estaba difícil, no quería dejar mi país; pero un día me puse mal, casi me muero, no había hospitales ni medicinas. Mi esposo, que es peruano y vivió en Venezuela desde los cuatro años, me dijo: ‘No nos podemos quedar aquí, tenemos que irnos a Perú’. En una semana, vendimos todas nuestras cosas y enrumbamos hacia Lima. Viajamos durante tres días en diferentes buses”, señaló en dicha entrevista.

Oriana Montero y su participación en “Yo soy”

En el 2018, a pocos meses de haber llegado a Perú, Oriana Montero se presentó en el casting de “Yo soy”, con su imitación a Mon Laferte, animada por toda la gente que la escuchaba cantar en Barranco. En su audición, la participante impactó al jurado y logró quedarse en la competencia. Finalmente, se convirtió en la flamante ganadora de la temporada.

Tras ello, regresó al programa en otras ediciones, como “Yo soy, grandes batallas”, y realizó inigualables presentaciones.

También participó en “La voz Perú”

Debido a su gran éxito como Mon Laferte, Oriana Montero quiso abrirse paso con un nombre propio y se presentó en “La voz Perú”. La cantante quedó en el equipo de Guillermo Dávila, sin embargo, con el transcurrir de las galas, un error en su presentación puso en jaque su permanencia en el concurso y tuvo que despedirse de la competencia.

¿Cómo conoció Oriana Montero a su esposo?

En un video de su canal de YouTube, Oriana Montero compartió su historia de amor. Se enamoró de un peruano que vivió desde los 4 años en Venezuela. Durante su romance, la situación económica del país natal de la cantante se tornó difícil y decidieron emigrar a Perú. Ya en nuestro país, la pareja se comprometió y formó una familia.

Oriana Montero obtuvo la nacionalidad peruana

A través de sus redes sociales, Oriana Montero compartió la buena nueva para todos sus seguidores: se nacionalizó peruana. La cantante publicó un video en el que obtuvo dicho documento con el que podrá considerarse una de nuestras compatriotas.