Natalia Salas explica que llevará tratamiento por 10 años tras ser diagnosticada con cáncer de mama

Natalia Salas, a quien hace poco le realizaron una mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer de mama, anunció que comenzará con tratamientos como quimioterapia, radioterapia y pastillas por 10 años. Como es su característica principal, la actriz se mostró con una actitud bastante positiva y señaló que esta decisión se tomó junto con su médico, pues, por la edad, su dolencia podría ser más agresiva.

La exintegrante de “Al fondo hay sitio” también señaló que se la colocará en el pecho una vía para que le coloquen un catéter y que el medicamento pueda ingresar a su organismo. Pero, antes que nada, la influencer deberá ser inducida a la menopausia, pues esta enfermedad tiene un origen hormonal, por lo que este será el primer paso de esta larga carrera.

Natalia Salas iniciará quimioterapias y radioterapias para combatir el cáncer

En un extenso video en su cuenta de Instagram, Natalia Salas explicó que la mastectomía a la que se sometió eliminó casi la totalidad del cáncer. Sin embargo, luego de conversar con el médico a cargo, este decidió iniciar con los tratamientos antes mencionados para evitar que la enfermedad pueda regresar a su organismo, como sucedió en otros casos.

“Tengo que recibir quimioterapia, radioterapia y pastillas. ¿Cuántas de cada una? No lo sé. Las quimioterapias no me hablaron de números, radios un promedio de 20 y pastillas no lo sé, pero la primera vez que hablé con el mastólogo me dio a entender que era durante un promedio de 10 años”, inició.

Natalia Salas asegura que le teme al dolor del tratamiento

Desde que anunció a sus seguidores que padecía de cáncer de mama, Natalia Salas mantuvo una actitud alegre y positiva cada vez que apareció en redes sociales. Su último video de Instagram no fue la excepción, pues en una parte de él bromea con la situación asegurando que salió sorteada, pero también aclaró que le teme al dolor que le puede causar los tratamientos.

Natalia Salas revela que recibirá tratamiento para combatir el cáncer. Foto: composición LR/ @NataliaSalas / Instagram

“A lo que más miedo le tengo es al dolor. Así que esta es una gran lección de vida para tolerar el dolor y tener paciencia. Quiero aprovechar para agradecer infinitamente a todos ustedes por el amor, el cariño y la empatía que ustedes, como seguidores, me dan”, añadió.