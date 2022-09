¿Misias pero Viajeras dejarán de grabar videos para YouTube?: esto respondieron las influencers

Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor son las creadoras del famoso canal Misias pero viajeras en la plataforma de YouTube. Las influencers llevan más de 6 años compartiendo sus viajes por el Perú y el extranjero.

Hace unos días, ambas estuvieron en el centro de la polémica por afirmar que l os distritos de Lima Norte y Lima Este no son zonas turísticas. A propósito de ello, ha llamado la atención las últimas declaraciones que brindaron las creadoras de contenido sobre su canal y el futuro del mismo.

¿Cómo se llevan las Misias pero viajeras?

En entrevista para el canal de YouTube de Chiquiwillo, las Misias pero viajeras brindaron detalles de como es su relación después de trabajar y vivir juntas por varios años. Ambas aseguran llevarse muy bien.

“No hay ninguna pelea, solamente que Dani y yo viajamos juntas hace 6 años. O sea, son seis años. El proyecto empezó cuando teníamos 24 y ya tenemos 30 y han sido muchos años en los que hemos compartido 24/7 juntas” , indicó Fátima.

¿Misias pero viajeras seguirán trabajando en YouTube?

En esa línea, Daniela Cabrera se refirieron acerca de la posibilidad de dejar de grabar videos para Misias pero viajeras en un futuro cercano y explicaron los motivos que las llevarías a tomar esta decisión.

“Hay cosas que yo no puedo hacer a veces y Fátima está ahí, me apoya y me motiva, pero en la vida real no siempre va a ser a sí, no siempre la voy a tener a mi lado. El día, quien sabe, que se acabe el proyecto y cada una enrumbe a un camino, yo me quiero sentir una mujer independiente. No está mal prepararte para algo que no sabes si pasará o no”, expresó.