Notario ampayado con Giuliana Rengifo es visto con mujer a quien presentó como su novia

Paul Pineda, nombre del notario ampayado junto a Giuliana Rengifo, fue protagonista de otro ampay de “Magaly TV, la firme”. El sujeto, señalado por supuestamente estar vinculado con distintas mujeres, fue captado por las cámaras del programa con una fémina, quien sería una de sus exparejas.

Tras las imágenes besando a la cantante del 38 años, el funcionario fue encontrado con Lichi Sánchez, a quien presentó como su novia, según la conductora de televisión.

Giuliana Rengifo: Notario es grabado con mujer, quien sería su expareja. Foto: captura/ATV

En la fotografía, se observa que ella baja del auto del notario. Ambos estaban muy cerca del hogar donde convivía con su esposa. En ese contexto, la joven fue contactada para ser consultada sobre un romance con Pineda.

“¿Tienes una relación con él o ya no?”, le preguntó la reportera. Tras la interrogante, prefirió no dar declaraciones. “ Disculpe, la verdad ”, mencionó. Acto seguido, colgó la llamada.

Giuliana Rengifo responde si tiene romance con notario

Giuliana Rengifo ha sido vinculada con el notario Paul Pineda tras protagonizar un ampay a la salida de una reunión en el local de Gino Arévalo.

La cantante está en el centro de la polémica porque se descubrió que el funcionario es una persona casada. Sin embargo, la artista salió al frente para desmentir la situación conyugal del sujeto.

“ Paul es mi amigo y es un hombre separado, tengo pruebas de lo que digo . Además, yo estoy soltera. Todo está bien, gracias a Dios. No tengo una relación con él, es mi amigo”, dijo a El Popular.

Giuliana Rengifo niega ser interesada

En otra entrevista con “En boca de todos”, Giuliana Rengifo negó ser alguien interesada. Esto, luego de que Ricardo Rondón le resaltara si su cercanía con el notario se debe a un interés económico.

“Veintitantos años en este medio (musical). Si hubiera sido interesada, sería millonaria, qué no me han ofrecido, pero no, yo todas las noches duermo tranquila”, manifestó.