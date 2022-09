Katherine Tapia, esposa de notario Paul Pineda, tras ampay con Giuliana: “Mi matrimonio está acabado”

Magaly Medina, finalmente, reveló los audios en los que conversa con la fiscal Katherine Tapia, aún esposa del notario Paul Pineda, quien fue ampayado con Giuliana Rengifo el pasado 17 de septiembre en los exteriores de un local en Los Olivos donde la cantante festejaba su cumpleaños.

Esto se dio después de que Rengifo asegurara en “Amor y fuego” que el notario ya se encontraba separado en aquella fecha y que, incluso, la esposa estaba al tanto, sin embargo, los chats y audios expuestos en el programa de ATV demuestran lo contrario.

“Estoy segura de que él (Paul Pineda) tiene una relación con esa interesada que llevó hasta mi casa. Yo le daré toda la información, confío en usted”, es uno de los mensajes que Katherine Tapia envió al equipo de investigación de Magaly, pues fue ella quien los contactó para descubrir el ampay.

La llamada de Katherine Tapia con Magaly Medina

En la breve conversación, Katherine Tapia asegura sentirse “devastada” con la situación que atraviesa y cómo todo el escándalo afecta a su trabajo y a su familia. “El señor Pineda la ha desmentido públicamente, ¿no? Incluso con la colaboración de uno de sus hijos”, comenzó diciendo Magaly Medina.

“Señora Magaly, todas esas noticias que se vienen difundiendo la verdad son muy devastadoras para mí. Me han hecho abrir los ojos en muchas cosas que están pasando; mi matrimonio está acabado y yo ya no tengo más que decir”, comentó la fiscal superior.

Asimismo, confirmó que, cuando Giuliana Rengifo ingresó a su casa para dar un supuesto show, en agosto de este 2022, mientras ella se encontraba en Lima, aún tenía una relación con Paul Pineda. Katherine Tapia precisó que no desea declarar en vivo tras todo lo dicho por su expareja.

“Ya he tenido problemas laborales, mi nombre salió ayer, es algo muy delicado. Lo que me incomoda es que cómo voy a salir a declarar después de todo lo que ha dicho el señor Pineda (...) A él no le interesa nada, pero a mí sí, tengo una familia, un trabajo, no puedo portarme como él”, finalizó.

Giuliana Rengifo responde a Katherine Tapia

Tras la nueva información difundida por “Magaly TV, la firme”, Giuliana Rengifo acudió al programa “En boca de todos” para defenderse. Aprovechó las cámaras para dirigirse a la fiscal Katherine Tapia y negó que Pineda le haya sido infiel con ella.