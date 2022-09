Giovanni Ciccia: ¿cómo reaccionaron los usuarios luego del último capítulo de “Al fondo hay sitio”?

Giovanni Ciccia sorprendió a los televidentes luego del emocionante capítulo 64 de “Al fondo hay sitio”. El episodio generó comentarios debido a la interacción entre Diego Montalbán (Ciccia) y su hijo Cristóbal (Franco Pennano).

La escena en cuestión llegó a su pico más alto cuando Diego Montalbán descubre que su hijo nunca estudió gastronomía en Europa y que lo estuvo engañando en todo este tiempo . Al revelarse la verdad, el empresario mantiene una tensa conversación con su hijo.

“ ¿Por qué me hiciste esto? No naciste con mi talento, naciste con el talento de la mentira. Te pagué la universidad más cara de España, te hice mi socio, puse tu nombre en el restaurante y para qué, para que me dejaras como un imbé** ante todos ”, fueron las duras palabras del personaje de Ciccia.

¿Por qué Giovanni Ciccia se volvió a viral?

La escena fue del agrado de la mayoría de espectadores, quienes aplaudieron el trabajo del intérprete de 51 años en redes sociales. Conoce aquí las reacciones de los internautas.

Usuarios reaccionan ante actuación de Giovanni Ciccia en "Al fondo hay sitio". Foto: Twitter

Así fue la actuación de Giovanni Ciccia en “Al fondo hay sitio”

En el último capítulo de “Al fondo hay sitio”, Diego Montalván se enteró de que su adorado hijo no tenía talento para la cocina y que le había mentido todo este tiempo. Al conocer sobre el engaño, el personaje de Giovanni Ciccia no pudo contener su molestia y regañó a su hijo al no poder confrontarlo y decirle cuál era su verdadera pasión.

Desconsolado, el chef abofeteó a su heredero y buscó refugio en Francesca Maldini, mientras el joven estudiante rompía en llanto por las fuertes palabras de su padre.

“Al fondo hay sitio” se aleja de la comedia y toca fibras del corazón. Giovanni Ciccia se hizo tendencia recientemente gracias a una dramática y aplaudida escena de Diego Montalván. En caso de que no lo sepas, el último capítulo de la serie de televisión paralizó al Perú luego de que el chef descubriera la maraña de mentiras que su hijo Cristóbal había hilado en frente de sus narices. ¿Qué pasó?