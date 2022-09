Brunella Horna revela que filtraron fecha de su boda con Richard: “No quería que se sepa”

¡Ya serán marido y mujer! Brunella Horna contó a sus amigos de “América hoy” la fecha en que realizará su ceremonia de matrimonio con su novio Richard Acuña. Esta pareja ha sido una de las más sólidas de la farándula peruana, a pesar de no haberse comprometido hasta hace poco.

Al parecer, la empresaria trujillana quiere botar la casa por la ventana al mismo estilo de Ethel Pozo y Julián Alexander, quienes acaban de contraer matrimonio este mes en un evento muy esperado por la prensa y sus seguidores.

¿Cuándo se casarán Brunella Horna y Richard Acuña?

La última edición de “La gran estrella”, el 17 de septiembre, tuvo la participación de artistas invitados como la conductora Brunella Horna, quien antes de retirarse del set le contó a Gisela Valcárcel que ya se sabía el día de la boda. “ Se filtró (la fecha), yo que quería que no se sepa, me malograron toda la privacidad. Me sacaron hasta la lista de novios, no sé qué va a pasar en los próximos meses que todavía faltan ”.

La pareja de novios lleva más de 4 años como pareja y, por ello, en más de una oportunidad se les ha consultado por el hecho de no ser novios. Ante esto, la modelo dejaba en claro que no estaba en sus prioridades por el momento. Hasta que ese día llegó hace algunas semanas.

Brunella Horna y Richard Acuña ya no se casarán en Trujillo

La conductora Brunella Horna comentó en pleno programa en vivo, “América hoy”, que fue a Miami y compró algunos vestidos. “Cuando llegué (a Lima) cambié de locación y, como cambié de locación, ya no iba mi vestido”.

Todo parece indicar que la empresaria trujillana y su novio, Richard Acuña, estarán casados para fin de año.