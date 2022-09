A sus cortos 26 años, Ximena Hoyos sorprendió a sus seguidores en los últimos días al demostrar en sus redes sociales un notable cambio físico, luego de haberse sometido a una dieta rigurosa para participar en diversas competencias de fisicoculturismo.

Sin embargo, la modelo y actriz no siempre lució así. Conoce aquí cómo era Hoyos en sus primeras apariciones en la televisión peruana.

¿Cómo se veía Ximena Hoyos?

Ximena Hoyos ingresó a la pantalla chica en el 2007, cuando se estrenó el programa “América kids”. Ahí, la actriz tenía tan solo 12 años y condujo el espacio presentando varios dibujos animados y series cómicas como “El Chavo del ocho” y “El Chapulín colorado”.

Además, actuó en la serie “La akademia” junto con Sasha Kapsunov, María Grazia Gamarra, Silvana Cañote, Flavia Laos, Andrea Luna, Manuela Camacho, entre otros.

Ximena Hoyos en América Kids. Foto: difusión

También fue chica reality

Ante la llegada de los realities a la televisión peruana, Ximena Hoyos ingresó al programa “Esto es guerra” de América Televisión para participar por el equipo de las mujeres, pero poco después se trasladó a ATV e integró el reality “Combate”, en el que inició como participante y luego se hizo de reportera.

Ximena Hoyos en Combate. Foto: Archivo La República

Ximena Hoyos y sus problemas de salud

Sin embargo, al poco tiempo, Ximena Hoyos anunció su retiro de la televisión por problemas serios en su salud. La joven fue diagnosticada con un tumor en el cerebro y una hidrocefalia previa . Tras estar internada, la actriz logró recuperarse gracias al apoyo de su familia y sus seguidores.

Ximena Hoyos . Foto: Ximena Hoyos/Instagram

Su notable cambio físico

En el 2019, Ximena Hoyos decidió cambiar el rumbo de su vida y puso en marcha su preparación para participar en el Campeonato Nacional de Fisicoculturismo. Ganó el primer lugar en la categoría bikini fitness en Costa Rica.

Su nuevo estilo de vida no quedó ahí, pues continuamente comparte en redes sociales lo orgullosa que está del gran cambio que ha tenido gracias a su rutina de ejercicios y dieta. Tanto ha sido su esfuerzo que en los últimos días sorprendió a sus seguidores al compartir su nuevo físico tras participar en una nueva competencia de fisicoculturismo en Estados Unidos.

Ximena Hoyos responde a críticas

Ante las críticas que ha recibido en redes sociales por su nuevo físico, Ximena Hoyos decidió salir al frente para responder a sus detractores.

“He leído muchos comentarios que, de verdad, me dan pena. Tanta desinformación, diciendo cosas como ‘¿qué te pasó?’, ‘malograste tu cuerpo’, en fin. Yo no les hago caso, pero me gusta que aprendan y para eso estoy, por eso les comparto mi preparación”, sostuvo en su cuenta de Instagram.