Tongo sensación en Brasil: bares ponen su música para que se vaya la gente

Tongo ha sido desde hace tiempo uno de los cantantes más conocidos en el Perú. Sus temas como “La pituca” han resultado populares en nuestro país.

Sin embargo, han sido con sus covers de canciones en inglés, como “Chop suey” o “Numb”, lo que lo catapultaron internacionalmente y a convertirse viral en internet. La letra, las cuales constan de un inglés mal pronunciado, y los coloridos videos son un hit entre los internautas.

Ahora, ‘Le Tongue’ vuelve a ser noticia por ser reconocido en nuestro vecino Brasil, pero no de la manera que él esperaba.

Los bares de Brasil y su singular estrategia con canciones de Tongo

A través de las redes sociales, los internautas comentaron por qué Tongo es popular en Brasil. Fue de esta manera que revelaron que se habla del cantante en tierras brasileñas por ser un favorito de los bares.

Y es que estos locales usan la música de ‘Le Tongue’ para que los consumidores salgan del lugar. A altas horas de la noche, cuando las tabernas ya quieren cerrar, reproducen éxitos como “Pumped up kicks” y “Bohemian Rhapsody”, espantando a las últimas personas que permanecen.

Tongo lanzó parodia de canción de Kiss

El último éxito de Tongo fue su versión de “I was made for lovin’ you baby” de la popular banda estadounidense Kiss. El tema cuenta con un extraño video en el que se ve al cantante dentro de una nave con extraterrestres y superhéroes de Marvel.

‘Le Tongue’ comentó que este hit marca su retorno a la música tras su delicado estado de salud, el cual enfrentó desde finales de 2021.