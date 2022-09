Samahara dice que su hija no come golosinas: “En su fiesta daremos cupcakes y donuts de sangrecita”

Samahara Lobatón ya se encuentra en los preparativos para el próximo cumpleaños de su hija. Así, la ex chica reality admitió en el programa “En boca de todos” que ya tenía muy claro cómo quería realizar el festejo de su primogénita.

Entretanto, la producción del espacio de mediodía le mostró diferentes ejemplos de fiestas infantiles que podría imitar, pero Smahara no resultó convencida, y aseguró que le recordaban a las fiestas hechas por su madre, Melissa Klug.

¿La hija de Samahara Lobatón no come dulces?

Sumado a ello, la joven declaró que su pequeña no consume golosinas y que siempre ha intentado inculcarle una alimentación saludable.

“Tiene 2 años y no prueba la gelatina, no sabe lo que es un chocolate. Mi hija no come dulces y nadie en su nido lo hace tampoco. Están aprovechando las loncheras saludables y voy a hacer un cumpleaños saludable. Vamos a entregar donuts y cupcakes de sangrecita ”, acotó Samahara.

Samahara Lobatón hará una fiesta pequeña para su hija

La influencer estuvo respondiendo varias preguntas de sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram y admitió que no iba a repetir la gran celebración que armó cuando su primogénita cumplió 1 año.

“Haré una fiesta, ella (mi hija) ama las fiestas. Será algo muy íntimo porque pasaremos su cumpleaños en un destino lindo”, aseguró Lobatón, con lo que descartó así una cuantiosa inversión en el nuevo evento.