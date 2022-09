Melissa Klug revela que se arrepintió de inyectarse bótox: “No lo volvería a hacer”

Melissa Klug es una de las figuras peruanas más populares en la televisión y, más aún, en las redes sociales, ya que tan solo en su cuenta de Instagram acumula nada menos que 2,7 millones de seguidores. A menudo, la popular ‘Blanca de Chucuito’ realiza sesiones de preguntas y respuestas para poder compartir con sus fans mayor información sobre su día a día, y esta vez no fue la excepción.

La noche del martes 20 de septiembre, una cibernauta, desde Huancayo, le preguntó a la expareja de Jefferson Farfán lo siguiente: “¿Cómo cuidas tu rostro?”. Ante esta interrogante, la empresaria compartió en sus historias de Instagram un mensaje en el que mencionaba que estaba arrepentida de haberse inyectado bótox para atenuar las líneas de expresión en la frente.

“Soy alérgica a las cremas para rostro, no uso ninguna, lo único que me puse una vez —hace como un año—, porque tenía algunas líneas de expresión marcadas en la frente, fue bótox, pero me arrepentí muchísimo, no lo volvería a hacer ”, mencionó.

Melissa Klug explica por qué no quiere usar bótox. Foto: Melissa Klug/ Instagram

Melissa Klug cuenta que tiene hipotiroidismo

En la conversación con sus fans por redes sociales, Melissa Klug contó, además, que convive día a día con una afección en la glándula tiroides. “No hago dietas, sufro de hipotiroidismo (soy medicada de por vida). No hago ejercicios porque me da flojera, no suelo comer a mis horas”, precisó.

Melissa Klug cuenta que padece de hipotiroidismo. Foto: Melissa Klug/ Instagram

¿Cuánto cobra Melissa Klug por hacer publicidad en redes sociales?

En un informe elaborado por “América hoy”, se mencionó cuánto cobraría Melissa Klug por generar publicidad en redes sociales. A continuación, te mostramos las tarifas: