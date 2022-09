¿Quién fue Mery Espinoza, la esposa de Melcochita que murió tras la infidelidad del cómico?

Melcochita se enamoró de Mery Espinoza cuando tenía 14 años, se casaron y criaron juntos a dos niñas. Compartieron sus vidas hasta que el amor se acabó. En 2009, salió a la luz que el cómico peruano tenía una relación con una joven piurana llamada Monserrat Seminario, quien ya lucía embarazada.

En esta nota te contamos quién fue la esposa de Pablo Villanueva y por qué falleció poco después de que el humorista confesara que le fue infiel.

Melcochita se enamoró de Mery Espinoza cuando tenía 14 años. Foto: captura YouTube

Melcochita y Mery Espinoza: ¿por qué se separaron?

A mediados de 2009, Melcochita y Mery Espinoza terminaron su matrimonio luego de que el humorista empezara a salir con Monserrat Seminario. Él se fue de la casa y decidió convivir con su nueva novia, quien en julio de ese mismo año dio a luz a su hija Constanza.

PUEDES VER Melcochita rompe su silencio tras ser acusado de agredir y abandonar a su hija Yessenia

Melcochita y Mery Espinoza. Foto: La República

En ese entonces, el cómico reconoció que cometió una infidelidad, pues aún no se había separado de su esposa. “Sé que van a haber muchos problemas, por eso le estoy pidiendo disculpas a mi señora, saqué los pies del plato . Mi señora (Mery Espinoza) me llamó ahora y me dijo que ella va a ser mi sombra desde ahora en adelante. Estoy un poco asustado”, dijo en una entrevista.

Melcochita se enamoró de Mery Espinoza cuando tenía 14 años. Foto: captura YouTube

Por su parte, Mery Espinoza le advirtió que había sido operada de aneurisma, por lo que no podía tener impresiones fuertes. “Él me decía que yo iba a ser la única. ¿Cómo se le ocurre?, a sus 73 años. Él sabe muy bien que yo he sido operada de aneurisma, cualquier cosa puede suceder ”, sostuvo.

¿Por qué murió Mery Espinoza, expareja de Melcochita?

Meses después, el 5 de octubre, Mery Espinoza falleció a los 52 años a causa de un aneurisma cerebral. La esposa de Melcochita estuvo internada en el Hospital Guillermo Almenara durante varios días, pero no resistió las consecuencias de la hemorragia.

El diagnóstico médico indicó que ella presentó fuertes dolores de cabeza, vómitos explosivos y trastorno del sensorio severo al ingresar al nosocomio. “La paciente estaba en coma profundo con signos de descerebración bilateral”, decía el documento final.

Melcochita con los restos de Mery Espinoza. Foto: La República

Melcochita arrepentido tras muerte de Mery Espinoza

La muerte de Mery Espinoza sorprendió a su familia y a toda la farándula local, pues dos meses antes ella lucía alegre en una entrevista con Jaime Bayly. La familia de la fallecida culpó a Melcochita del terrible suceso y el cómico les dio la razón.