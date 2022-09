¿Quién es Marleny Herrera Trinidad, la ‘Karol G del folklore’ nacida en Pucallpa?

Nacida en Pucallpa y de familia de músicos, Marleny Herrera Trinidad, mejor conocida como la ‘Karol G del folklore’, cuenta con una larga trayectoria musical. Cada una de sus presentaciones tiene un lleno total y sus fanáticos aclaman las exitosas canciones de su repertorio andino.

A los 9 años, reveló que llevó un curso de canto, pues su sueño era convertirse en una artista de rock. Sin embargo, con el pasar del tiempo conoció la música andina y descubrió que esa era su pasión. Por ese motivo incursionó en el folklore.

“Me aprobaron la voz cuando era niña, pero aposté por la moda. Y mira cómo es la vida. Si vas a ser cantante, algún día y de cualquier manera llegas pero llegas (…). Así fue mi destino”, dijo la ‘Karol G del folklore’.

¿Quién es Marleny Herrera Trinidad?

Marleny Herrera Trinidad es una cantante pucallpina de 35 años. Más allá de dedicarse a la música folclórica, la ‘Karol G peruana’ también cuenta con un negocio en el emporio comercial de Gamarra.

¿Por qué la conocen como la ‘Karol G del folklore’?

Marleny Herrera Trinidad reveló que un día optó por ponerse unas extensiones de color azul y se fue a su centro de trabajo. Al verla caminar, cientos de personas la comparaban con Karol G. Entonces aprovechó el momento para caracterizarse por completo como la artista colombiana para cada una de sus presentaciones.

“Todo fue casualidad (…). Mi plancha se había malogrado. Entonces, me compré unas extensiones y me puse a cantar, y todo el mundo me miraba y se alborota. ‘La Karol’, decían”, reveló la cantante folklórica.

El emprendimiento de Marleny Herrera Trinidad

Más allá de dedicarse a la música, Marleny Herrera Trinidad tiene un emprendimiento de ropa femenina. Su local, llamado La Pecadora, está ubicado en el emporio comercial Gamarra. Así lo reveló en una entrevista para el canal de YouTube Taky Perú.

La ‘Karol G del folklore’ dijo que sus prendas son adquiridas por peruanos y extranjeros. “Vendo vestidos de fiestas (…). Me contactan de provincia, de otros lugares y de otros países. Siempre llevan prendas peruanas”, reveló.