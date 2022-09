‘Peluchín’ revela que notario le pidió saludo para Giuliana Rengifo cuando estaba con su novia

A raíz del ampay televisado de Giuliana Rengifo y un notario de nombre Paul Pineda, quién aún está casado, la cumbiambera se ha sentado en diversos programas de espectáculos para aclarar su vínculo con el letrado y dar su descargo de los hechos. En ese sentido, la cantante afirmó que tanto ella como el señor están solteros, pues Pineda se alejó de su esposa en mayo de este año.

Esta versión fue confirmada por el mismo notario, quien en enlace con el espacio de Willax indicó no haber cometido infidelidad a su esposa, tal y como lo mencionó Magaly Medina en su programa.

No obstante, en todo momento, Rodrigo González insistía al letrado para que dé a conocer las fechas, pues ellos se conocieron meses atrás, cuando Paul Pineda se hospedó en el hotel Puerto Palmeras, que es propiedad de ‘Peluchín’.

‘Peluchín’ expone a notario Paul Pineda al mencionar a su novia

Por ello, el conductor no dudó en recordarle al notario que a fines de julio de este año, durante el feriado largo por Fiestas Patrias, lo visitó en su inmueble de Tarapoto en compañía de una joven que dijo ser su novia.

Asimismo, según contó ‘Peluchín’, el notario le solicitó al comunicador hacerle el favor de enviar un saludo a la cumbiambera Giuliana Rengifo, con quien fue recientemente vinculado.

“ Usted se me acercó y me pidió una foto. Previamente, esta señorita me dijo que era su novia y también me pidió una foto ”, comentó el conductor de “Amor y fuego”. Giuliana Rengifo, quien se encontraba en el set del programa, quedó impresionada ante tal revelación.

Tras ello, Paul Pineda no tuvo más remedio que reconocer que estuvo saliendo con esta chica durante los últimos meses. “Claro, cuando me separo, conozco a esta chica. Salimos, viajamos, teníamos un viaje planeado cuando Giuliana era mi amiga”, agregó.

¿Qué le dijo Giuliana Rengifo a la esposa de Paul Pineda?

Giuliana Rengifo acudió este 21 de septiembre a “En boca de todos” para manifestarse sobre las revelaciones que hizo Magaly Medina. Esta indicó que la cantante habría interferido en el matrimonio del notario Paul Pineda y su esposa, Katherine Tapia.

Entonces, la artista se dirigió a Tapia y le dijo: “A ti nadie te ha sacado la vuelta, nadie se ha metido en tu relación”.