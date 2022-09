Ethel Pozo habla sobre la posibilidad de tener hijos con Julián Alexander

Ethel Pozo está pasando uno de los mejores momentos de su vida luego de regresar de su luna de miel con Julián Alexander. La pareja pasó románticos momentos en las diversas playas de Curazao en el Caribe.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel habló con “América Espectáculos” sobre los planes de tener hijos con el director de telenovelas en el futuro. Pozo dejó entrever que si bien agrandar la familia está en sus planes, ello no necesariamente va a concretar inmediatamente.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre tener hijos con Julián Alexander?

“Ahora se viene trabajar duro y parejo hasta diciembre, empezar a planificar todo para el próximo año. Tenemos muchos sueños, muchas ilusiones, pero… paso a paso”, reveló la conductora de “América hoy”.

Además, la presentadora de televisión señaló que en este momento quiere enfocarse en ella misma y en su trabajo, especialmente después de que concentrara todas sus energías en la planificación de su matrimonio.

“Hemos estado casi todo el año pensando en la boda y yo decía: ‘Ya, (toca) concentrarnos en cada cosa’ que de repente hemos dejado todo de lado un poco’; así que ya estamos aquí al 1.000% (sic)”, indicó Ethel.