Estrella Torres ya tiene fecha para su boda: “Kevin y yo vamos en la misma dirección”

Al parecer, Estrella Torres se ha convertido en una de las consentidas de Gisela Valcárcel. La cantante de cumbia hará su retorno a la televisión como refuerzo de la participante Indira en la final de “La gran estrella”, show que llegará a su fin este sábado 24 de septiembre. Además de anunciar su participación, la artista reveló la fecha en la que podría realizar su boda con Kevin Salas.

Estrella afirma que se casará el próximo año

En una reciente entrevista, Estrella Torres se animó a hablar más sobre su compromiso con el modelo fitness Kevin Salas. La intérprete de “Sé que tú me extrañarás” soltó un nuevo detalle de su romance: ya tiene pensado cuándo hacer su boda. La cantante afirmó que sí o sí su matrimonio se dará en el 2023, casi a mitad de año.

“Estoy muy contenta, Kevin y yo vamos en la misma dirección, así que estamos felices. Nos casamos el próximo año, entre junio y septiembre. Y después de ver la boda de Ethel Pozo, ya tengo claro que invitaré a Edson Dávila, quiero que mi fiesta sea superdivertida”, señaló.

Días antes, la artista se mostraba feliz en sus redes al celebrar un año juntos a su pareja. La ex integrante de Corazón Serrano escribió: “Contigo puedo ser yo misma. Te amo por la eternidad. Un año y que vengan muchísimos más”

La artista celebró un año junto a su pareja. Foto: Estrella Torres/ Instagram

¿Estrella quiere que Tommy Portugal cante en su boda?

Estrella Torres no dudó en responder cuando se le consultó por la presencia de Tommy Portugal en su boda con Kevin Salas. La ex participante de “El artista del año” afirmó que no tiene ningún problema con que el intérprete de “Al fondo hay sitio” participe de la ceremonia:

“Si él llega a la boda a cantar y nos ajusta el presupuesto, está invitadísimo. A la gente le gusta la cumbia, entonces, está superinvitado. Le deseo siempre lo mejor, ya cada uno de nosotros está viviendo su vida, y yo soy muy feliz y a él se le nota muy feliz. Así que, de todo corazón, le deseo lo mejor, todos los éxitos para él”.