Shirley Arica niega protagonizar video íntimo que circula en redes: “Siempre he cuidado mi vida sexual”

Shirley Arica, al igual que otras mujeres famosas del medio nacional y del mundo, fue señalada de protagonizar un video íntimo que viene circulando en las redes sociales. En dicho clip, aparece una fémina que cuenta con tatuajes bastante parecidos a los de la modelo, por lo que el material llegó a su poder, y mediante sus redes sociales se pronunció al respecto para negar el hecho.

La también presentadora aseguró rotundamente que no es la que aparece en dichas imágenes. Dijo que siempre cuidó su vida íntima y que nunca se dejó grabar por nadie. Asimismo, Arica precisó que esta situación perjudica su situación personal, la de su familia y hasta a su pequeña hija.

Shirley Arica niega ser protagonista de video sexual

Con un semblante algo sentido, Shirley Arica también indicó que, pese a este video, no dejará que la quiebren. La modelo también lamentó que un grupo de personas aprovechen su nombre para lograr mayor resonancia sin medir las consecuencias.

“Me han hecho llegar un video del cual no soy la protagonista. Sé que hay muchas coincidencias, como tatuajes, pero siempre he cuidado mi vida sexual, íntima, nunca he permitido que nadie me grabe, tampoco he mandado ningún ‘pack’ a nadie, nunca . Me da mucha pena que gente inescrupulosa esté usando mi nombre para viralizar este video, ya que no miden las consecuencias que puede ocasionar. Yo no estoy pasando por un buen momento, pero tampoco van a lograr tirarme al piso. Soy una persona que siente, tengo una familia a mi alrededor, una hija de siete años que va al colegio, pero en este caso ya se están pasando de la raya”, indicó.

Shirley Arica tomó medidas legales para dar con la persona responsable

En otra parte del pronunciamiento que subió a su canal de YouTube, Shirley Arica afirmó que la denuncia ante las autoridades correspondientes ya fue puesta para que den con la persona o personas que comenzaron a circular el clip y que utilizaron su nombre.

Shirley Arica tuvo en breve paso en El poder del amor.

“ Ya se inició la denuncia correspondiente para que puedan llegar a la persona o a las personas que estén tratando de manchar mi honor . Voy a llegar hasta las últimas consecuencias y no voy a permitir que una vez más se me involucre en algo que no tengo nada que ver”, añadió.

¿Cómo denunciar el acoso o chantaje sexual virtual?

Si eres víctima o conoces algún caso de acoso cibernético que deseas reportar, puedes hacerlo a través de la plataforma Alerta contra el Acoso Virtual aquí, ya sea como persona afectada o informante. Recuerda que la información y datos personales que brindes serán tratados con confidencialidad y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley N º 29733.

Por otro lado, puedes acudir al Chat 100 del Mimp, donde recibirás ayuda y orientación en tiempo real si te encuentras siendo afectada por violencia psicológica o sexual.