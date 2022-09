Vanessa Silva anuncia su regreso a “Luz de luna 2”: “Feliz de reencontrarme con mi público”

Vanessa Silva, quien dio vida a Luna y Alma en la telenovela “Luz de luna”, volverá a la historia en esta nueva temporada, luego de dejar plantado en el altar a su amado León. La actriz venezolana se mostró muy entusiasmada por unirse, otra vez, al elenco de la producción.

¿Qué rol cumplirá Vanessa Silva, intérprete de Alma, en la telenovela?

El regreso de la actriz Vanessa Silva a la exitosa producción será para ayudar a León en la historia.

“Mi personaje viene a tratar de ser la justiciera, aunque claro, ahora va a ser un poco más complicado porque tiene que batallar contra el presidente del país, pero viene con todas las intenciones de ayudar a León para que pueda recuperar a su hija ”, contó en una entrevista para Trome.

Cabe mencionar que, desde que Alma dejó plantado a León en el altar, los personajes no volvieron a tener comunicación. ¿Qué pasará esta vez?

“ Creo que se moverán muchas emociones, pues ellos no se han vuelto a ver desde antes de la fallida boda, en la que Alma lo dejó plantado en el altar, y no han tenido ningún reencuentro . Se van a mover muchas cosas entre ellos dos e incluso hasta en Bella, quien ahora es nueva pareja y tienen un lindo romance”, sostuvo.

Luz de Luna Foto: América TV/ Instagram

Vanessa Silva emocionada por su regreso a “Luz de luna”

Asimismo, la actriz Vanessa Silva expresó su gran felicidad por regresar a nuestro país, ya que siempre ha sentido el calor de su público peruano.

“Muy contenta, muy feliz de reencontrarme con mi público en Perú, estoy agradecida con el cariño que le han tenido a mis personajes de Luna y Alma, y también a mi persona. Con esta segunda temporada me doy cuenta de que ha sido todo un revuelo con el público, ellos han sido los que no han parado de pedirme en las redes sociales; así que ha sido bien bonito el reencontrarme con ese cariño tan especial. Yo me siento superquerida aquí en Perú”, finalizó.